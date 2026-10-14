Copa País: la Selección de la Liga del Sur juega ante Trelew en Río Colorado

El Seleccionado Mayor de la Liga del Sur se mide hoy ante Trelew por la segunda fase de la Copa País.

El combinado de nuestro medio se medirá ante su par de Trelew, en cancha de Independiente de Río Colorado.

El partido comenzará a las 12 y será dirigido por Luciano Tolosa.

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Aquel que gane, en el tiempo regular o los penales, hoy avanzará a la siguiente etapa.

La Liga del Sur llegó a esta fase tras eliminar a la Liga Sureña, tras empatar 0 a 0 en la ida como visitante e imponerse en la revancha por 2 a 1 en cancha de Sansinena.

Los elegidos por el entrenador Nicolás Ballester para viajar hoy la mañana fueron:

Mirko Rojas, Lautaro Andersen, Genaro Gigliotti, Agustín Calamante, Santiago Giorgis, Sebastián Leguiza, Mateo Silenzi, Donato Angelini, Diego Ocampo, Santiago Llanos

Nahuel Colmenares, Federico Pinedo, Juan Ignacio Muñoz, Agustín Grippaudo, Franco Fraysse, Juan José Ramírez, Alexis Vega, Matías Malmoria, Baltazar Gómez y Marcos Pérez.