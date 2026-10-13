Bahía se medirá otra vez con los mejores del país: "La ilusión está siempre intacta", dijo el DT

El seleccionado Mayor de Damas de la Asociación Bahiense de Hockey comenzará a disputar mañana el Campeonato Argentino en Córdoba.

Tal como sucede desde su ascenso en 2017, en los que consiguió 4 medallas de bronce, el combinado de nuestro medio se medirá con los mejores elencos del país.

"La ilusión está siempre intacta. La idea es seguir compitiendo con los mejores del país, sabemos que va a ser un torneo muy duro. Nos preparamos para eso e intentaremos dar lo mejor como todos los años", remarcó el entrenador Cristian Bossia en El Diario Deportivo.

"Pudimos hacer algunos entrenamientos, el plan de juego está sobre la mesa, con y sin pelota. Este año, a diferencia de otros años, vamos con un equipo bastante local. Eso nos genera expectativa y aparte nos da una satisfacción muy grande. El año pasado cuando asumí la coordinación de los seleccionados, eso era un desafío para mí y para la ciudad, poder acercar jugadoras que no estaban participando del Seleccionado. Hoy llevamos 16 jugadoras del plano local y 3 debutantes en la categoría", agregó el DT, quien también es el coordinador general de los Seleccionados, y afrontará su segundo Argentino con el Mayor de Damas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En relación a esto, entre las convocadas, las únicas que no participan en nuestro medio son Gabriel Ludueña (Tristán Suárez HC), Luciana Argüello (San Lorenzo de Almagro), Candela Esandi (San Fernando), Martina Moroni (Belgrano) y Martina Agudiak (Banco Provincia), quien se sumará al equipo recién el sábado por temas laborales.

El resto se divide en 6 jugadoras de Universitario (Agostina Aguzzi, Martina e Isabela Orioli, Agustina Lértora, Agostina Dottori y Morena Guimaráenz); 4 de El Nacional (Delfina Pascualini, Guadalupe Brezina, María Paz Aispuro y Pilar García Martínez); 2 de Monte Hermoso (María Sol Ayala y Lucía Alejo); 2 de Argentino (Eugenia y Agustina Etulain) y una de Sociedad Sportiva (Ximena Garciandía).

"El objetivo no lo cambia. Nosotros dividimos el torneo en dos objetivos: el primero es permanecer en la categoría, con los pies sobre la tierra. Sabemos que el camino hay que seguirlo, las jugadoras no son para siempre. Hoy Gaby (Ludueña), Lucha (Argüello), que vienen con mucho recorrido en los Seleccionados, tienen no sólo la responsabilidad de hacerlo bien dentro del campo sin de enseñarle el camino a las que se van sumando. Nosotros vamos a competir siempre al 100%, Bahía es un equipo que va para adelante, no importa el rival que tenga enfrente. Pero sabiendo que por la poca experiencia de algunas jugadoras, seguramente tendremos que estar más concentrados para poder sacar los partidos adelante. Pero Bahía tiene esa esencia: el grupo", entendió Bossia.

Una de las novedades para este año y es la capitanía de Agostina Aguzzi, quien llevará esa responsabilidad con una histórica como Luciana Argüello, la único del equipo que estuvo en todos los torneos desde que Bahía ascendió a la elite nacional.

"Hace varios torneos que Lucha Argüello es la capitana y este año hablando con ella decidimos incrementar la capitanía y este año se le suma Agos Aguzzi, una jugadora que siempre estuvo como segunda arquera", explicó Bossia.

En este sentido, Aguzzi, quien atraviesa un gran presente en Universitario, será la arquera principal y después de 4 torneos no compartirá el arco con Yazmín Pallottini, quien se recupera de una lesión ligamentaria.

"Agostina es un gran ejemplo de responsabilidad, no sólo que siempre estuvo preparada para cubrir el arco de Bahía, que cuando le tocó lo hizo de forma maravillosa, sino también que lleva una debutante como Delfi Pascualini, que es una arquera que recién se está formando. Agos no sólo tiene la responsabilidad de cubrir el arco de Bahía, sino también de enseñarle el camino a Delfi. Esa es nuestra intención, siempre siendo cautelosos, sin acelerar procesos, pero sí haciéndole ver a las jugadoras lo difícil que es ser parte de este Seleccionado", explicó Cristian.

El debut de Bahía será mañana ante Mar del Plata, a partir de las 15.10, en la cancha de agua de Jockey.

"Con Mar del Plata, es 'el' partido. Lo sufrimos en Sub 16, quedamos afuera en semifinales, y en Sub 19, dicen que la tercera es la vencida. Soy un convencido de eso, quiero que el equipo lo sienta así", contó Bossia.

"Mar del Plata, Tandil y Bahía, que somos parte de la Federación Bonaerense, lo vivimos con pasión, para nosotros es como jugar un clásico", agregó.

Luego, el Naranja se medirá ante Buenos Aires, el actual pentacampeón y dominador de la competencia, desde las desde las 18.30 y en la cancha de agua "Soledad García" del Polo Deportivo Kempes.

"Siempre digo que son partidos que a uno le gusta jugar, por eso queremos estar en la elite. Si vos no te querés enfrentar con Buenos Aires, Córdoba o Mendoza bueno... andate a otro torneo. A mí como entrenador me hace pensar mucho, tratar de preparar un montón de cosas que le dan sentido a lo que estamos haciendo, para lo que nos estamos preparando", reconoció el DT de Bahía.

Mientras que el viernes cerrará la fase de grupos ante Litoral, otra vez en el Kempes, pero a las 16.50.

A nivel personal, para Bossi será su segundo torneo al frente del equipo, con la experiencia del año pasado en el que Bahía fue cuarto en Rosario.

"El que no quiere entrenar el Seleccionado Mayor, es que no le gusta el hockey. Lo disfruto, estoy ansioso obviamente, y se me traba la voz cuando hablo con alguna jugadora o te pasan un montón de situaciones, pero pasa porque uno ama lo que hace. Voy con un gran equipo de trabajo, con Ricky Mora de asistente, con uno o el mejor videoanalista de Argentina. Facu es un animal, para mí es el uno de Argentina", remarcó Bossia.

"Este año yo me dediqué a todo lo que es el juego con pelota y todo lo que va a ser bloque lo hace Ricky. Entonces las jugadoras identifican claramente la voz, de cómo nos tenemos que ordenar cuando no tenemos la pelota, lo que son los bloqueos; y cuando tenemos la pelota me escuchan a mí y ya asociamos los sistemas un poquito mejor a lo que es el timbre de voz", explicó Bossia.

En relación a esto, el cuerpo técnico de Bahía estará integrado por Ricardo Mora (asistente), Agustín Ferrer (preparador físico), Facundo Sanhueza (videoanalista), Marcela Domenech (presidente de la delegación), Catalina Quintero (jefa de equipo) y Josefina Calió (kinesióloga).

"Es muy gracioso todo lo que estamos diciendo, para un deporte amateur. Josefina es medio torneo, lo que recupera Jojo a las jugadoras, lo que trabaja", remarcó.

"Durante el proceso lo hizo como jugadoras, es parte del Mayor. Después tomamos esa decisión porque ella quiere perfeccionarse en su carrera y va como kinesióloga, pero ella siempre fue parte del Seleccionado. Es una gran jugadora, pero ahora es mejor kinesióloga jaja", cerró Cristian.

Mirá la nota completa: