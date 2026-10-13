La previa de la Liga Nacional Femenina: Sportivo-Bahiense del Norte y Villa Mitre-9 de Julio

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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El soprendente Sportivo Bahiense, que cosechó dos victorias en el torneo y fueron en sus últimas presentaciones, pondrá a prueba al puntero Bahiense del Norte, que en caso de ganar se adjudicará, por adelantado, el Nº1.

El partido, correspondiente a la novena fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino, "Viviana Albizu", comienza a las 21, en el Eladio Santos, con arbitraje de Marcelo Gordillo y Juan Gabriel Jaramillo⁩.

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El equipo orientado por Bruno Sagripandi superó en sus últimas presentaciones a Estudiantes, 69 a 63 y también a 9 de Julio, 85 a 78 (en suplementario, 70-70).

En tanto, Bahiense está dividiendo su plantel entre el torneo local y el que afrontará la Liga Nacional, con las jugadoras que estarán en el debut, el jueves, frente a Boca.

El otro partido de la fecha lo protagonizarán Villa Mitre-9 de Julio, en el José Martínez, desde las 21.15, arbitraje de Alberto Arlenghi y Fabrizio Rey.

Los dos perdieron en sus últimos compromisos, el tricolor frente a Estudiantes (67 a 52) y la visita ante Bahiense 71 a 67.

En el caso de 9 de Julio, sucede lo mismo que con Bahiense, ya que ambos se fusionaron para afrontar la Liga Nacional.

Libre tendrá Estudiantes.

Posiciones

1º) Bahiense (5-1), 11 puntos

2º) Estudiantes (3-4), 10

3º) 9 de Julio (3-3), 9

3º) Villa Mitre (3-3), 9

3º) Sportivo (2-5), 9