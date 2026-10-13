Lautaro marcó dos goles y sigue rompiendo récords, pero Inter sufrió una dura derrota en Champions

El aporte de Lautaro Martínez no alcanzó para Inter, que esta tarde cayó ante Brujas de Bélgica, por la segunda fecha de la primera fase de la Champions League.

El bahiense marcó dos goles, pero su equipo perdió por 4 a 3 como local y sumó su segunda caída en la competencia continental.

El Toro anotó a los 44 y 88 minutos, para empatar y descontar momentáneamente.

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Además, Ange-Yoan Bonny hizo el tercer tanto, ya a los 93 minutos.

Para el elenco belga anotaron Nicolò Tresoldi en tres ocasiones -el primero de penal- (a los 30, 63 y 74 minutos) y Romeo Vermant (87m.).

Con los goles de hoy, Lautaro se convirtió en el cuarto argentino con más festejos en Champions, llegando a 27 y superando por dos a Julián Álvarez. Sólo tiene por delante a Sergio Agüero (41), Alfredo Di Stéfano (49) y Lionel Messi (129).

En lo sucesivo, Inter visitará a Bologna por la fecha 6 de la Serie A, que lo tiene como líder junto a Lazio con 13 puntos, producto de 5 triunfos y un emapte.