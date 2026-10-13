Joan Gaspart aclaró sus declaraciones sobre Messi: “Surgen del cariño que le tengo”

El expresidente del Barcelona, Joan Gaspart, aclaró el contexto de sus polémicas declaraciones contra Lionel Messi para asegurar que sus palabras surgieron del profundo cariño que siente por el futbolista rosarino.

Las duras críticas iniciales del exdirigente catalán sobre la negativa del astro argentino a regresar al equipo culé habían generado un repudio masivo en la comunidad futbolística internacional.

El extitular blaugrana explicó detalladamente que sus palabras fueron malinterpretadas por la opinión pública y por la prensa deportiva mundial.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Gaspart afirmó categóricamente que solo busca lo mejor para el delantero argentino mediante la realización de un homenaje de despedida formal e inmediato en la ciudad de Barcelona.

La dirigencia histórica del club catalán considera fundamental organizar este reconocimiento en vida para evitar riesgos innecesarios vinculados al paso inevitable del tiempo.

Los socios e hinchas del Barcelona aguardan con enorme entusiasmo la concreción de una jornada única dedicada exclusivamente a homenajear la trayectoria del jugador más importante de su historia.

El exdirectivo remarcó con énfasis que el Fútbol Club Barcelona, como institución centenaria, siempre se situará por encima de cualquier deportista individual.

La relación afectiva entre la afición culé y el actual jugador del Inter Miami mantiene un vínculo extraordinario, marcado por el agradecimiento mutuo y la nostalgia.

El expresidente reafirmó su deseo sincero de presenciar un reencuentro emotivo que cierre de manera idónea la historia compartida entre la institución y el astro argentino.