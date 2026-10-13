Zverev le ganó un durísimo partido a Búblik y avanzó a cuartos de final en el Masters de Shanghái

El tenista alemán Alexander Zverev (1°) derrotó en un durísimo encuentro al kazajo Aleksandr Búblik (19°) y se metió en los cuartos de final del Masters de Shanghái.

Zverev, que este lunes se aseguró terminar el año como número 1 del mundo, se impuso por 7-6(6), 4-6 y 7-6(1) luego de dos horas y 37 minutos de juego, en un encuentro donde solo consiguió quebrarle el saque a su oponente en una ocasión.

Con esta victoria, el alemán avanzó a los cuartos de final, instancia en la que tendrá como oponente al australiano Alex de Miñaur (9°), quien protagonizó una gran actuación para ganarle al siempre complicado ruso Karen Khachanov (26°) con parciales de 6-3 y 6-4.

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El historial entre Zverev y de Miñaur cuenta con un dominio de 8-4 a favor del alemán, aunque el australiano se impuso en los últimos dos enfrentamientos, que fueron en la Laver Cup 2025 y 2026.

Zverev llega a este encuentro en el mejor momento de su carrera, ya que este año ganó sus primeros dos títulos de Grand Slam en Roland Garros y el US Open, mientras que también tiene asegurado finalizar la temporada como número 1 del mundo debido a la ausencia del italiano Jannik Sinner en el circuito hasta 2027 y a la lesión del español Carlos Alcaraz, que le hizo perderse gran parte de este 2026.

En lo que respecta al resto de la actividad de este martes en el Masters de Shanghái, el español Alejandro Davidovich Fokina (25°) derrotó en un verdadero partidazo al polaco Hubert Hurkacz por 1-6, 6-3 y 7-6(6) y se enfrentará en la próxima ronda con el francés Arthur Géa, quien más temprano había dado la sorpresa al vencer al checo Jakub Menšík (13°) por 7-6(4) y 6-4.