Falleció Raúl Ramello, histórico dirigente de Estrella, cuyo nombre llevó el torneo de Primera 2024-25 de la ABB

Raúl Ramello en la tribuna que llevará por siempre su nombre. Foto: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Un día triste vive la comunidad del club Estrella, con el fallecimiento esta mañana de Raúl Ramello, a los 86 años.

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Fuertemente vinculado a la entidad del barrio San Martín, siempre se caracterizó por su marcado entusiasmo y permanente colaboración con la institución que lo vio crecer, en su niñez y adolescencia como jugador y, básicamente, a través de los años dejando su huella como dirigente, siendo presidente en diferentes períodos, el último, 2011-2012.

La Asociación Bahiense de Básquetbol lo distinguió en el torneo 2024-25 llevando su nombre el torneo superior.

"Yo trabajé como tanta gente del club que sigue trabajando, y ni hablar de los anteriores, como Oscar Pérez, Luis Álvarez y muchos más. Llevo 74 años en el club. Me rompí la rodilla y dejé de jugar", recordó ese día.

Temperamental, de fuerte convicciones y desafiante de cualquier límite, Ramello traccionó siempre en busca de sus objetivos con el club de sus amores. ¡Y cuánto consiguió!

Aún cuando vivió a la distancia, supo seguir de cerca el presente del club con el que disfrutó de los mejores momentos y, también, lamentó los otros, como en 1982, cuando pasó el tornando y fue uno de los que estuvo detrás de la reconstrucción del gimnasio.

La tribuna principal del gimnasio Luis Álvarez lleva su nombre, en reconocimiento a su trayectoria dentro de la institución.

Su recuerdo quedará por siempre entre quienes pudieron conocerlo y valorar su espíritu servicial.