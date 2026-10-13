Pablo Bien, el triatleta bahiense que atraviesa una muy buena temporada

El triatleta bahiense Pablo Bien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En una temporada con grandes resultados, se quedó con la clasificación general de las pruebas disputadas en San Juan y Buenos Aires, y tuvo una destacada actuación en el Mundial de Ironman 70.3 de Niza, Francia, donde finalizó 12° en su categoría y fue el segundo argentino mejor ubicado entre más de 500 competidores.

Con cuatro años de experiencia en la disciplina, Bien combina natación, ciclismo y pedestrismo en competencias que exigen preparación física, constancia y fortaleza mental. Su punto fuerte es la bicicleta, aunque destacó que mejorar en natación fue clave para acercarse a los primeros puestos.

“Pude quedarme con la clasificación general de la carrera, no solamente ganar la categoría, sino haber podido ser el que primero cruce la línea de meta”, contó en El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 15 a 16 por La Nueva Play.

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“La cabeza en el deporte de resistencia es un 50%, porque a veces las patas te pueden ir, pero si no te va la cabeza, la carrera se terminó ahí”, señaló.

Sobre su punto fuerte, Pablo bien aseguró que su mejor disciplina es la bicicleta.

"Lo que más disfruto es el ciclismo, pero sé que las otras dos son sumamente importantes. En cuanto a la natación hay que enfocarse en la debilidad, aunque sea lo que menos gusta; hay que afrontarlo, hacerse cargo y ponerle ganas”, subrayó

Tras superar una lesión en la rodilla durante su preparación para el Mundial, Bien volvió a entrenar con normalidad y ya tiene nuevos objetivos, habida cuenta que el 30 de este mes participará en una prueba de distancia olímpica en San Juan y en diciembre lo hará en el Ironman de Mar del Plata.

Su pasión también contagió a su familia, ya que su padre, Juan Carlos, de 60 años, comenzó a participar en pruebas de triatlón y este año ya completó su tercera carrera.

“Mi viejo, por verme correr, se enganchó. Este año ya lleva su tercera carrera haciendo la misma distancia que yo, entrenando a la par mía y con las mismas ganas o más”, finalizó.

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