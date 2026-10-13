La Justicia de Brasil falló a favor de Vasco da Gama y la semifinal con Boca se jugará en el Maracaná

La Justicia de Río de Janeiro falló a favor de Vasco da Gama y ratificó de manera formal al estadio Maracaná como sede para la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Boca, programada para el próximo martes 20 de octubre a partir de las 21.30 (hora argentina).

El dictamen judicial dejó sin validez la orden cautelar expedida el último sábado, la cual amenazaba con forzar una mudanza de escenario a menos de dos semanas del partido.

Tras el visto bueno de los magistrados, la directiva del conjunto cruzmaltino reanudó la comercialización de localidades, sumándose a las más de 45.000 entradas que ya se habían puesto en venta antes del conflicto legal.

El problema se originó a partir de un reclamo elevado por el consorcio Fla-Flu —organismo que administra la concesión del predio en Brasil—, el cual argumentaba riesgos operativos por la superposición de calendarios con el encuentro de básquet entre Flamengo y Botafogo pautado en el Maracanazinho, estadio cerrado ubicado a metros del mítico escenario en Rio de Janeiro.

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Frente a esa postura, el departamento legal del equipo brasileño presento un documento que sostiene que una instancia decisiva de carácter internacional de la Conmebol tiene prioridad reglamentaria y contractual por sobre cualquier otra disciplina bajo los términos de la concesión del complejo.

Dicho escrito sumó, además, dos puntos favorables del Ministerio Público y el respaldo de las autoridades de seguridad locales, lo que terminó de despejar la controversia para garantizar una habitual jornada en uno de los estadios más emblemáticos del continente que definirá a un finalista de la Copa Sudamericana.

Agencia NA