Rosario Central postuló al estadio Gigante de Arroyito como sede del Mundial 2030

En el marco de la ampliación de sus instalaciones, Rosario Central se anotó para ser la sede argentina de la Copa del Mundo de fútbol de 2030.

El Canalla anunció su postulación mediante un video publicado en redes sociales en el que Ángel Di María es una de las figuras elegidas para dar a conocer la propuesta, aunque también se incluyeron otros testimonios que completan la lista de los principales ídolos del fútbol argentino como Diego Maradona, César Luis Menotti y Mario Alberto Kempes.

La iniciativa auriazul se inscribe dentro de un proyecto inédito en la historia de los Mundiales ya que el evento de 2030 se desarrollará en seis países: España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Paraguay y la Argentina.

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Entre otras cuestiones, la remodelación del estadio permitirá contar con 42.000 personas sentadas en las tribunas. También sumará nuevos espacios de estacionamiento, accesos peatonales e incluso para transporte fluvial por el Paraná.

"En el 2030 queremos volver a hacerlo. Es nuestra casa, estamos listos", anunciaron desde Central, quien ya fuera sede mundialista en 1978. (La Capital)