Olimpo sumó más que un triunfo: de visitante y en suplementario ante Villa Mitre, 79-76, por la LBB Oro

Alejo Marroni se anima entre todos en la pintura. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Olimpo estuvo abajo en el marcador durante 40 minutos frente a Villa Mitre, aunque nunca se dio por vencido (llegó a perder por 11), forzó el suplementario (66-66) y mostró mayor lucidez para cerrar el partido y llevarse un triunfazo del José Martínez, por 79 a 76.

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De esta manera, el aurinegro sumó la tercera victoria consecutiva como visitante, y más allá del significado que tiene el triunfo desde lo anímico, en lo numérico le da una bocanada de aire, porque ahora quedaron más ahogados Independiente y Barrio Hospital, en la lucha por evitar los dos últimos lugares y tener que jugar por la permanencia.

El partido correspondió al adelanto de la novena fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", que se completará el próximo miércoles.

El tricolor volvió a vestir de rosa, sumándose durante octubre a la campaña de la ABB “La prevención también es parte del juego”, como concientización sobre el cáncer de mama.

¡Stop! Alejo Diel detiene arriba el tiro de Alejo Blanco.

El partido estuvo marcado por los altibajos, por momentos resultó sumamente desprolijo y confundieron velocidad con apresuramiento.

Si bien la Villa estuvo al frente desde el minuto 5, el aurinegro empató en 66 a falta de 1m51, recortando con un triple de Agustín Marino, un contraataque que terminó con doble de Tomás Del Sol, más una tapa de Alex Manica a Lázaro Beruatto, que la visita capitalizó con un doble de Marroni.

Lucha cuerpo a cuerpo entre Marroni y Cavero.

A partir de ahí el local sintió la obligación de ganar, ante un rival que siempre fue para adelante, aunque por momentos confundiendo los caminos.

Alem hizo 1-2 en libres (67-66), Marino erró enfrente y Cavero logró una gran jugada individual aunque falló al momento de lanzar. Del otro lado, Marino le cometió falta ofensiva a Franco Amigo, restando 40 segundos.

En la ofensiva tricolor, Alejo Diel cortó con falta a Nacho Alem, quien convirtió los dos libres (69-66) con 33 segundos, respondiendo Marroni con un tiro medio (69-68 arriba Villa Mitre).

Faltaban 24 segundos y en la reposición, debajo de su cesto, Villa Mitre se sorprendió con una firme presión al saque y Del Sol se la robó a Cavero, recibiendo posterior falta.

El base anotó 1 de 2 desde la línea, para el 69-69 restando 19 segundos.

Gaspar Mariezcurrena rompe entre Alimenti y Alem.

Tenía la última el local, que en una ofensiva trabada ante la exigente defensa aurinegra, la terminó perdiendo en manos de Cavero -con dos segundos y presionado por Marroni- y fue Gaspar Mariezcurrena quien tomó el último tiro pasando mitad de cancha. Final, 69-69.

Para Olimpo, después de un parcial final de 10-3 en 3 minutos, llevar el juego a suplementario fue un envión anímico, todo lo contrario, claro, para el tricolor.

En los cinco minutos Villa Mitre empezó arriba (73-69) y otra vez Olimpo, con parcial de 7-1 después de un triple de Mariezcurrena, se lo dio vuelta, ganando en confianza y llenando de dudas a un rival que cometió pecados de juventud.

El brasileño Alex Manica terminó siendo clave.

Individualmente, en Olimpo el brasileño Alex Manica jugó uno de sus mejores partidos, aportando 23 puntos (1-2 en t3, 5-9 en t2 y 10-13 en t1) y 14 rebotes, y Alejo Marroni por momentos fue el líder, completando 20 unidades (1-3 en t3, 7-11 en t2 y 3-5 en t1), más 8 rebotes y 7 asistencias.

Del Sol pasó, como pudo, entre Alem y Alimenti.

En tanto, sumaron en diferentes momentos, entre buenas y de las otras, Del Sol (9 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos) y Mariezcurrena (8 unidades, 4 rebotes y 3 asistencias).

Segundo Alimenti revierte frente a Alejo Marroni

Por la Villa -que hizo 4-21 en triples-, Nacho Alem fue el goleador, con 28 puntos (1-6 en t3, 7-13 en t2 y 11-14 en t1), además de 7 rebotes y Segundo Alimenti, el otro que terminó en doble dígito, sumó 12 unidades (0-2 en t3, 5-9 en t2 y 2-2 en t1), más 8 rebotes y 3 asistencias.

La síntesis:

Villa Mitre (76): S. Alimenti (12), L. Cavero (8), F. Amigo (5), I. Alem (28), E. Sombra (3), fi; L. Beruatto (5), A. Blanco (5), J. Jasen (8), S. Basualdo (2) y L. Gómez Lepez. DT: Emiliano Menéndez.

Olimpo (79): T. Del Sol (9), A. Marroni (20), G. Mariezcurrena (8), A. Bodach (5), A. Manica (23), fi; A. Marino (8), A. Diel, A. Cortés (6) y S. Kucan. DT: Ezequiel Zani.

Cuartos: Villa Mitre, 23-19; 35-31 y 54-48.

Tiempo regular: 69-69.

Árbitros: Mariano Enrique, Sebastián Giannino y⁩ Sam Inglera.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Distinción

Durante el entretiempo, fueron distinguidos los U17 de Villa Mitre, quienes el domingo se consagraron campeones de la provincia, tras ganar el Final Four en Chivilcoy.

La copa la entregó Marcelo Pallotti, presidente de la Federación Bonaerense.

El miércoles

Los restantes partidos de la fecha se disputarán el miércoles: Napostá-Bahiense del Norte, Pueyrredón-Estrella, Barrio Hospital-L.N. Alem, Pacífico-Independiente y Liniers-Estudiantes.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (16PG-3PP) 25 puntos

2º) Napostá (14-5), 23

2º) Bahiense (13-6), 23

4º) Villa Mitre (11-9), 22,5 (*)

5º) Pueyrredón (11-8), 21,5

6º) Pacífico (10-9), 21

6º) Liniers (10-9), 21

8º) Olimpo (7-13), 19,5 (*)

9º) L.N. Alem (7-12), 18,5

9º) Estudiantes (8-11), 18,5

11º) Independiente (4-15), 16,5

12º) Barrio Hospital (4-15), 16

(*) Tienen un partido más.