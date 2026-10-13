¡Speedway internacional! Confirmaron seis extranjeros, dos conocidos, para el próximo torneo

Con la llegada de seis extranjeros, más la presencia de los pilotos nacionales, el espectáculo puede adelantarse que estará asegurado en la temporada 2026-27 del Internacional de Speedway.

El mismo está previsto que comience el domingo 13 de diciembre en la pista Antonio Miranda del Automoto Club, ubicada en el predio de Aldea Romana.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con anticipación y generando expectativa en la previa, se confirmaron los regresos del italiano Paco Castagna, que estará desde la primera fecha, sumando su cuarta participación en nuestra ciudad.

Otro que retornará por más será el joven ucraniano Román Kapustin, quien finalizó quinto en el último torneo.

A estos dos se suman cuatro "desconocidos", pero con antecedentes que respaldan su nivel.

Uno de los que llegará por primera vez al país será el letón Damir Filimonov, que compite en la liga polaca KLZ, por SK Lokomotive Daugavpils, de su país.

También estará otro italiano, Percotti Niccoló, quien participa en el torneo de su país por MC Lonigo

Por primera vez habrá un francés en las pistas de nuestro país, más específicamente en Bahía Blanca y la zona, con la presencia de Tino Bouin, el seis veces campeón en su país y subcampeón en el Mundial U23.

Y se suma a la lista de extranjeros el alemán Lars Skupien, quien corre en la liga polaca e integró la selección de Alemania en el Mundial 2026.

Sin dudas que la presencia de pilotos foráneos aumenta el nivel de competitividad y pone a prueba aún más a los representantes argentinos, quienes varios de ellos la última temporada mostraron un significativo crecimiento y estuvieron a la altura de los extranjeros.