Los caballeros de Bahía jugarán por el ascenso a la elite nacional: "Si se dan las cosas, vamos a ir por todo"

El Seleccionado Mayor de Caballeros de la Asociación Bahiense de Hockey disputará el Campeonato Argentina de Ascenso, que entrega dos lugares a la elite nacional.

Luego de viajar anoche hacia Córdoba, el combinado de nuestro medio verá acción entre miércoles y el domingo.

En la previa de la competencia, Jesús Sassi, quien reemplazó como entrenador a Alexis Guastalli, habló con La Nueva.

"Creo que llegamos con un buen plantel, el grupo está muy bien y eso suma mucho", resumió el DT de El Nacional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Tuvimos poco tiempo para entrenar por el cambio de técnico, pero Alexis hizo un proceso exitoso estos dos años así que trataremos de plasmarlo desde el juego", agregó Jesús.

El debut de Bahía en la Zona D será el miércoles ante la Asociación del Valle de Chubut, desde las 11.50 y en la cancha de agua de Jockey.

Luego, se medirá ante la Asociación Santafesina (el jueves a las 8.30, en el mismo escenario) y el viernes cerrará la fase de grupos contra la Federación Chaqueña (a las 15.30 en el Kempes).

Luego, el fin de semana, se jugarán los cruces eliminatorios.

Los primeros de cada grupo asegurarán la permanencia en la categoría y cruzarán en busca de un triunfo que le permita medirse ante los últimos de la Zonas A y B, integradas por los 8 mejores equipos del país.

"Es un torneo difícil, si quedas entre los cuatro tenes que sortear dos finales. Así que hay un objetivo de mínima, que es mantener, y si se dan las cosas ir por todo lo que esté enfrente", avisó Sassi.

"La idea es tener un equipo con mucha dinámica, hay plantel para rotar jugadores, así que esperamos que dentro del orden colectivo que se va a plantear en el plan de juego, sea un equipo agresivo tanto en ataque como defensa", se ilusionó el entrenador de Bahía.

Para Jesús, quien regresó a la actividad en El Nacional el año pasado (primero en Damas y este año en Caballeros), significará una nueva chance de estar al frente del combinado Mayor.

Su último año fue en 2023, luego de dos ascensos consecutivos, hasta llegar al segundo escalón a nivel nacional.

El primer salto fue en 2021, cuando el Naranja se consagró campeón del Campeonato Argentino Sur "B" disputado en nuestra ciudad.

Luego, en 2022, Bahía dio la vuelta olímpica en Tucumán adjudicándose el Campeonato Argentino de Ascenso "B" de manera invicta.

"No estaba en mis planes volver, ya había cerrado el ciclo en la ABH", admitió.

"Me hubiese gustado que siga Alexis -agregó-, pero me lo propusieron y acepté porque hay jugadores que ya los conozco de haberlos dirigido antes. Lo tomo como un desafío personal colaborar para que los chicos puedan lograr el objetivo maximo, así que veremos si estoy a la altura", cerró Sassi.

*El plantel

La delegación de la Asociación Bahiense estará integrada de la siguiente manera:

-Jugadores: Joaquín Díaz (Puerto Belgrano), Leonardo Casco (El Nacional), Bruno Costa Biondi (El Nacional), Mauro Carrizo (El Nacional), Mauro Ferreyra (El Nacional), Benjamín Pascual (Universitario), Thiago Parella (Puerto Belgrano), Gerónimo Temps (Ciudad de Buenos Aires), Baltazar Agudiak (El Nacional), Hernán Molina (El Nacional), Ezequiel Muñoz (Universitario), Facundo Pirola (Pacífico), Román Weinbender (El Nacional), Gastón Mónaco (El Nacional), Thiago Bonifazi (Universitario), Luciano Donati (El Nacional), Tobías Giménez (Pacífico), Mirko Poklepovich (Universitario) y Juan Francisco Ordieres (Puerto Belgrano).

-Entrenador: Jesús Sassi.

-Asistente: Oscar Ruiz.

-Preparador físico: Félix Zamora.

-Video análisis: Nicolás Lamas.

-Presidente de delegación: Sergio Piñeiro.

-Jefe de equipo: Franco Maqueira.

-Jefa de prensa: Mayra Gómez.