LBB Plata: Ateneo-El Nacional van por el pase a cuartos y Bahía Basket-Velocidad buscan seguir en carrera
Se juegan los play-in entre 7º-8º y 9º-10º.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Se disputan hoy, desde las 21, los play-in correspondientes a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", entre 7º) Ateneo-8º) El Nacional y 9º) Bahía Basket-10º) Velocidad.
Ambos cruces tienen la particularidad que los mismos rivales coincidieron en la serie de Reclasificación, por lo tanto, se enfrentaron en cinco oportunidades
En busca del séptimo clasificado a cuartos de final, se enfrentaran en el Luis Polizzi, de Punta Alta, el local Ateneo y El Nacional, arbitraje de Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Jerónimo Javier Ocampo.
El ganador será rival de Altense, que terminó segundo de la fase regular, y el perdedor enfrentará el viernes al que pase de Bahía Basket-Velocidad.
Curiosamente ambos vienen de jugar, en el mismo escenario, el último viernes, cerrando la fase regular, con triunfo de Ateneo, 88 a 85, en suplementario (77-77), diferencia que le permitió quedarse con la ventaja para este partido.
En el otro partido de fase regular, en la primera parte, se impuso El Nacional, de local, 60 a 58.
Mientras que en la Reclasificación, El Nacional ganó 78-73, de local, y Ateneo se impuso 68-63, de local, y 63-51, de visita.
En cuanto a los planteles, los dirigidos por Alexis Amarfil están completos y los orientados por Juan Cruz Santini recuperaron a Facundo Dulsan y no tiene a Octavio Rayes (uno regresó y el otro se fue de viaje de egresados).
En el Dow
El otro encuentro lo protagonizarán Bahía Basket y Velocidad, en el Dow Center, también a las 21, contralor de Alejandro Ramallo, Horacio Sedán y Leandro Bressan.
Para el perdedor significará la despedida del torneo y el vencedor enfrentará el viernes al perdedor de Ateneo-El Nacional, para determinar el último clasificado a cuartos y futuro rival de San Lorenzo (1º).
En fase regular se repartieron triunfos de local, Bahía 63 a 62 y Velocidad, 74-67.
Además fueron rivales en la Reclasificación, también con triunfos locales: Velocidad, 69-61 y 78-75, y Bahía, 63-56.
En el local continúa afuera Mariano Morando (viaje) y la visita no tiene a Pablo Pollio, Valentín Périga (ambos de viaje) y Santiago Albizúa (hemorragia en la retina).
Esperan
A cuartos de final -que se jugarán al mejor de tres- clasificaron directamente 1º) San Lorenzo, 2º) Altense 3º) 9 de Julio, 4º) Comercial, 5º) Sportivo y 6º) Argentino.
En consecuencia, ya están armadas dos llaves: 3º) 9 de Julio-6º) Argentino y 4º) Comercial-5º) Sportivo.
Permanencia
La Falda (11º) y Espora (12º) comenzarán el viernes la serie por la permanencia, al mejor de cinco.