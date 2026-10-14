Fútbol femenino: se disputó la fecha 12 del Clausura de Primera A y comenzaron los playoffs de la B
Villa Mitre goleó 6-0 a Libertad, en tanto Tiro Federal y STMBB consiguieron triunfos. En Primera B se jugaron los partidos de ida de la primera instancia de eliminación.
El fútbol femenino de la Liga del Sur tuvo un nuevo fin de semana de actividad con la disputa de la fecha 12 del Torneo Clausura de Primera A y los encuentros de ida correspondientes a la primera instancia de los playoffs de Primera B.
En la máxima categoría, Villa Mitre resolvió con una contundente goleada por 6-0 frente a Libertad. Sol Menéndez Perrone marcó tres tantos, Dana Ramos aportó dos y Jessica Mella completó la cuenta.
Por su parte, Tiro Federal venció 3-0 a Sporting con goles de Abril Sáenz, Camila Odriozola y Aylen Baratcabal.
Además, el STMBB también consiguió una victoria por 3-0 ante Bella Vista, gracias a las conquistas de Marianela Santana, Luján Díaz y Victoria Nervi.
En otro de los encuentros de la fecha, AEC y La Armonía igualaron 1-1. Zoe González convirtió para AEC, mientras que Micaela Araujo anotó para La Armonía.
Cabe destacar que quedó resuelto el encuentro pendiente de la fecha 11 entre La Armonía y Bella Vista, que terminó sin goles.
-Posiciones: 1) STMBB, 31 puntos; 2) Villa Mitre, 29 puntos; 3) Tiro Federal, 28 puntos; 4) Bella Vista, 13 puntos; 5) AEC, 9 puntos; 6) Sporting, 9 puntos; 7) La Armonía, 7 puntos; 8) Libertad, 7 puntos.
-Tabla general: 1) STMBB, 66 puntos; 2) Tiro Federal, 63 puntos; 3) Villa Mitre, 58 puntos; 4) AEC, 29 puntos; 5) Sporting, 29 puntos; 6) Bella Vista, 22 puntos; 7) La Armonía, 16 puntos; 8) Libertad, 13 puntos.
Comenzaron los playoffs
En la segunda categoría también hubo acción, con los partidos de ida de la primera instancia de playoffs.
SPIQPYA se impuso por 3-0 ante Huracán, con tantos de Morena Varela, Nicole Montenegro y Camila Raul, y consiguió una importante ventaja de cara a la revancha.
En tanto, Rosario Puerto Belgrano logró una contundente victoria por 5-1 frente a Estrella de Oro. Carolina Díaz fue la gran figura del encuentro al marcar tres goles, mientras que Celeste Medina y Ayelen Zeballos completaron la cuenta. Luana Anfossi convirtió el único tanto de Estrella de Oro.