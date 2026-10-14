Fútbol femenino: se disputó la fecha 12 del Clausura de Primera A y comenzaron los playoffs de la B

El fútbol femenino de la Liga del Sur tuvo un nuevo fin de semana de actividad con la disputa de la fecha 12 del Torneo Clausura de Primera A y los encuentros de ida correspondientes a la primera instancia de los playoffs de Primera B.

En la máxima categoría, Villa Mitre resolvió con una contundente goleada por 6-0 frente a Libertad. Sol Menéndez Perrone marcó tres tantos, Dana Ramos aportó dos y Jessica Mella completó la cuenta.

Por su parte, Tiro Federal venció 3-0 a Sporting con goles de Abril Sáenz, Camila Odriozola y Aylen Baratcabal.

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Además, el STMBB también consiguió una victoria por 3-0 ante Bella Vista, gracias a las conquistas de Marianela Santana, Luján Díaz y Victoria Nervi.

En otro de los encuentros de la fecha, AEC y La Armonía igualaron 1-1. Zoe González convirtió para AEC, mientras que Micaela Araujo anotó para La Armonía.

Cabe destacar que quedó resuelto el encuentro pendiente de la fecha 11 entre La Armonía y Bella Vista, que terminó sin goles.

-Posiciones: 1) STMBB, 31 puntos; 2) Villa Mitre, 29 puntos; 3) Tiro Federal, 28 puntos; 4) Bella Vista, 13 puntos; 5) AEC, 9 puntos; 6) Sporting, 9 puntos; 7) La Armonía, 7 puntos; 8) Libertad, 7 puntos.

-Tabla general: 1) STMBB, 66 puntos; 2) Tiro Federal, 63 puntos; 3) Villa Mitre, 58 puntos; 4) AEC, 29 puntos; 5) Sporting, 29 puntos; 6) Bella Vista, 22 puntos; 7) La Armonía, 16 puntos; 8) Libertad, 13 puntos.

Comenzaron los playoffs

En la segunda categoría también hubo acción, con los partidos de ida de la primera instancia de playoffs.

SPIQPYA se impuso por 3-0 ante Huracán, con tantos de Morena Varela, Nicole Montenegro y Camila Raul, y consiguió una importante ventaja de cara a la revancha.

En tanto, Rosario Puerto Belgrano logró una contundente victoria por 5-1 frente a Estrella de Oro. Carolina Díaz fue la gran figura del encuentro al marcar tres goles, mientras que Celeste Medina y Ayelen Zeballos completaron la cuenta. Luana Anfossi convirtió el único tanto de Estrella de Oro.