Masculino: Bahía arranca el sueño de ascenso en Córdoba

El Seleccionado Mayor de Caballeros de la Asociación Bahiense de Hockey comenzará a disputar hoy la Zona Ascenso del Campeonato Argentino.

El certamen se desarrollará en Córdoba, hasta el domingo, y otorgará dos chances de dar el salto a la elite nacional.

El combinado de nuestro medio integrará la Zona D junto a la Asociación Santafesina, la del Valle de Chubut y la Federación Chaqueña.

El debut de Bahía será hoy ante Valle, a las 11.50, en la cancha de agua de Jockey.

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Mañana, en tanto, el Naranja se medirá frente a los santafesinos, a partir de las 8.30, en el mismo escenario.

Mientras que el viernes, el equipo que dirige Jesús Sassi cerrará la fase de grupos ante los chaqueños, a las 13.30, en la cancha "Soledad García" del Polo Deportivo Mario Alberto Kempes.

La Zona C, en tanto, la integrarán la Federación de Santiago del Estero, la Entrerriana, la Neuquina y la Asociación del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Luego, el fin de semana, se jugarán los cruces eliminatorios.

Los primeros de cada grupo asegurarán la permanencia en la categoría y cruzarán en busca de un triunfo que le permita medirse ante los últimos de la Zonas A y B, integradas por los 8 mejores equipos del país.

*La palabra del DT

"Es un torneo difícil, si quedás entre los cuatro tenés que sortear dos finales. Así que hay un objetivo de mínima, que es mantener, y si se dan las cosas ir por todo lo que esté enfrente", contó en diálogo con La Nueva. el entrenador Jesús Sassi, quien reemplazará en el cargo a Alexis Guastalli.

"La idea es tener un equipo con mucha dinámica, hay plantel para rotar jugadores, así que esperamos que dentro del orden colectivo que se va a plantear en el plan de juego, sea un equipo agresivo tanto en ataque como defensa", se ilusionó el entrenador de Bahía.

*Un breve repaso

El Seleccionado masculino de la ABH jugará por tercer año consecutivo el segundo torneo más importante del país.

Bahía llegó a este escalón de la pirámide nacional luego de dos ascensos consecutivos.

El primer salto fue en 2021, cuando el Naranja se consagró campeón del Campeonato Argentino Sur "B" disputado en nuestra ciudad. Luego, en 2022, Bahía dio la vuelta olímpica en Tucumán adjudicándose el Campeonato Argentino de Ascenso "B" de manera invicta.

Ya instalado en esta divisional, el combinado de nuestro medio tuvo dos veces la chance de ascender a la Zona Campeonato, donde se reúnen los 8 mejores combinados a nivel nacional.

La primera fue en Salta en 2023, cuando el Naranja (dirigido por Raúl Molla), cayó en semifinales ante Santa Fe por shoot out (3 a 2), luego de igualar 2 a 2 en el tiempo regular, con dos goles de los santefinos en el cierre del juego. En aquel entonces, los dos finalistas del torneo lograban el salto de la categoría. Finalmente, Bahía fue tercero.

Mientras que la otra chance de ascender Bahía la tuvo el año pasado, cuando ya se jugaba con este nuevo formato, lo que te hace medirte con un equipo de la Zona Campeonato para lograr dar el salto. En esa oportunidad el equipo dirigido por Alexis Guastualli cayó ante Salta por 2 a 1, quedando nuevamente en la puerta del gran sueño.

*El plantel

La delegación de la Asociación Bahiense estará compuesta de la siguiente manera:

-Jugadores: Joaquín Díaz (Puerto Belgrano), Leonardo Casco (El Nacional), Bruno Costa Biondi (El Nacional), Mauro Carrizo (El Nacional), Mauro Ferreyra (El Nacional), Benjamín Pascual (Universitario), Thiago Parella (Puerto Belgrano), Gerónimo Temps (Ciudad de Buenos Aires), Baltazar Agudiak (El Nacional), Hernán Molina (El Nacional), Ezequiel Muñoz (Universitario), Facundo Pirola (Pacífico), Román Weinbender (El Nacional), Gastón Mónaco (El Nacional), Thiago Bonifazi (Universitario), Luciano Donati (El Nacional), Tobías Giménez (Pacífico), Mirko Poklepovich (Universitario) y Juan Francisco Ordieres (Puerto Belgrano).

-Entrenador: Jesús Sassi.

-Asistente: Oscar Ruiz.

-Preparador físico: Félix Zamora.

-Video análisis: Nicolás Lamas.

-Presidente de delegación: Sergio Piñeiro.

-Jefe de equipo: Franco Maqueira.

-Jefa de prensa: Mayra Gómez.