Hora, TV y formaciones: River y Sarmiento de Junín se ponen al día y buscan puntos clave

River Plate visitará hoy a Sarmiento de Junín, por el encuentro postergado por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro comenzará a las 19.30, será dirigido por Sebastián Zunino y podrá verse a través de TNT Sports Premium.

*La previa

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River llega a este encuentro tras vencer a Estudiantes de Río Cuarto el último sábado, por 1 a 0, en el Monumental.

Esta victoria le permitió quedar a dos puntos de la zona de clasificación, con 16 puntos en la Zona B.

El Millonario acumula 3 victorias en fila y ganó 6 de los 7 partidos desde que asumió Leonardo Ponzio como entrenador. Sólo cayó ante Huracán por 2 a 1 en el Monumental.

Sarmiento de Junín, en tanto, tendrá la gran chance de quedar cómo único líder del grupo.

El equipo que conduce Facundo Sava suma 19 puntos y en caso de ganar superará a los tres punteros (Argentinos Juniors, Belgrano de Córdoba y Rosario Central) que acumulan 22 unidades.

El elenco juninense viene de recuperarse al vencer a Aldosivi, por 3 a 1, como visitante, luego de la derrota ante Racing por 3 a 1 en Avellaneda.

*Probables formaciones

-Sarmiento (Junín): Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Elián Giménez, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

-River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

-Hora: 19.

-TV: TNT Sports Premium.

-Árbitro: Sebastián Zunino.

-VAR: José Carreras.

-Estadio: Eva Perón.