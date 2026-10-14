Hora, TV y formaciones: River y Sarmiento de Junín se ponen al día y buscan puntos clave
El Millonario busca meterse en zona de Playoffs y el Verde, puede ser puntero del grupo.
River Plate visitará hoy a Sarmiento de Junín, por el encuentro postergado por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El encuentro comenzará a las 19.30, será dirigido por Sebastián Zunino y podrá verse a través de TNT Sports Premium.
*La previa
River llega a este encuentro tras vencer a Estudiantes de Río Cuarto el último sábado, por 1 a 0, en el Monumental.
Esta victoria le permitió quedar a dos puntos de la zona de clasificación, con 16 puntos en la Zona B.
El Millonario acumula 3 victorias en fila y ganó 6 de los 7 partidos desde que asumió Leonardo Ponzio como entrenador. Sólo cayó ante Huracán por 2 a 1 en el Monumental.
Sarmiento de Junín, en tanto, tendrá la gran chance de quedar cómo único líder del grupo.
El equipo que conduce Facundo Sava suma 19 puntos y en caso de ganar superará a los tres punteros (Argentinos Juniors, Belgrano de Córdoba y Rosario Central) que acumulan 22 unidades.
El elenco juninense viene de recuperarse al vencer a Aldosivi, por 3 a 1, como visitante, luego de la derrota ante Racing por 3 a 1 en Avellaneda.
*Probables formaciones
-Sarmiento (Junín): Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Elián Giménez, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
-River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
-Hora: 19.
-TV: TNT Sports Premium.
-Árbitro: Sebastián Zunino.
-VAR: José Carreras.
-Estadio: Eva Perón.