Campeonato Argentino: Bahía consiguió un triunfo clave en Damas y empató en Caballeros

Los Seleccionado Mayores de la Asociación Bahiense de Hockey debutaron hoy en el Campeonato Argentino que se desarrolla en Córdoba, desde hoy y hasta el domingo y bajo la fiscalización de la Confederación Argentina.

En la rama femenina, Bahía consiguió un triunfo clave en la Zona Campeonato.

Mientras que entre los Caballeros, el Naranja hizo su estreno con un empate en la Zona Ascenso.

*Victoria en el clásico

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El Seleccionado de Damas venció esta tarde a su par de Mar del Plata y sumó tres puntos fundamentales en el sueño de acceder entre los dos primeros, lo que le aseguraría la permanencia en la categoría y la chance de jugar por el título.

Bahía se impuso por 3 a 1 en cancha de Jockey, en el encuentro correspondiente a la fecha 1 de la Zona A.

Luego de comenzar en desventaja, el combinado de nuestro medio lo dio vuelta con tantos de Gabriela Ludueña -de córner corto- (a los 23 minutos), Agustina Lértora y Lucía Alejo, a los 51 y 52 minutos y ambos de jugada.

Tras esta victoria, el equipo dirigido por Cristian Bossia se medirá mañana jueves ante el vigente pentacampeón Buenos Aires, que cuenta entre sus filas -entre otras- con Delfina Merina, Sofía Cairo, Lara Casas y Zoe Díaz.

Luego, el viernes, Bahía cerrará la fase de grupos ante Litoral, desde las 16.50.

*Sin goles

El Seleccionado de Caballeros empató ante la Asociación de Valle del Chubut, en el estreno de la Zona Ascenso que pone en juego la chance de dos ascensos hacia la elite nacional.

Por la primera fecha de la fase de grupos, Bahía empató sin goles en el encuentro disputado en cancha de Jockey.

Por el otro encuentro de la zona, Santa Fe venció a Chaco por 1 a 0.

Justamente mañana, el combinado de nuestro medio se medirá ante los santafesinos desde las 8.30.

El viernes, en tanto, el equipo que dirige Jesús Sassi cerrará la primera etapa ante los chqueños a las 13.30.