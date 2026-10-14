Camino al ascenso: Olimpo y Villa Mitre, con árbitros, día y horarios definidos para lo que viene

Se conoció esta tarde el organigrama completo de la programación del Torneo Federal A, que involucra a los dos equipos de nuestra ciudad en busca del ascenso.

Por la Zona Campeonato, Olimpo visitará a San Martín de Formosa en la revancha de la semifinal.

El partido en el estadio 17 de Octubre se jugará el domingo a las 15.30, con el arbitraje de Lucas Cavallero.

En la ida, igualaron 1 a 1 en el Roberto Carminatti por lo que el aurinegro está obligado a ganar para avanzar de fase, ya que los formoseños cuentan con ventaja deportiva.

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La otra llave Alvarado recibirá a Cipolletti, también el domingo a las 15.30.

El juez en Mar del Plata será Gustavo Benites.

Los ganadores de ambas llaves jugarán la final por el primer ascenso, a partido único y en cancha neutral.

Los que pierdan, en tanto, se sumarán a los octavos de final de la Reválida.

*Por la Reválida

Foto: Villa Mitre

En el otro camino hacia el segundo ascenso, Villa Mitre recibirá a Costa Brava de General Pico.

El encuentro en El Fortín comenzará a las 16 y será dirigido por Luis Martínez.

En el partido de ida, igualaron 1 a 1 en La Pampa, por lo que el tricolor avanzará de instancia con el empate, por contar con ventaja deportiva.

El resto de los cruces de la Reválida se jugarán de la siguiente manera:

*Sábado 17

15hs: Kimberley vs Deportivo Rincón, con arbitraje de Marcos Liuzzi (ida: Kimberley 1-0).

15.30hs: Huracán Las Heras vs Juventud Antoniana Salta, con arbitraje de Franco Morón (ida: Antoniana 3-0).

16hs: Gimnasia de Chivilcoy vs Defensores de Puertos Vilelas, con arbitraje de Valentín Pompei (ida: 1-1).

16hs: Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs Sportivo Las Parejas, con arbitraje de José Díaz (ida: 1-1).

19hs: Sol de América de Formosa vs Juventud Universitaria de San Luis, con arbitraje de Lucas Rodríguez (ida: 0-0).

19.30hs: Atenas de Río Cuarto vs FADEP, con arbitraje de Lautaro Castañola (ida: FADEP 2-0).

*Domingo

16hs: 9 de Julio de Rafaela vs Gimnasia de Concepción del Uruguay, con arbitraje de Leonardo Billanueva (ida: Gimnasia 4-1).

16hs: Douglas Haig vs El Linqueño, con arbitraje del puntaltense Fernando Marcos (ida: 0-0).

16.15hs: Argentino de Monte Maíz vs San Martín de Mendoza, con arbitraje de Enzo Gutiérrez (ida: Argentino 2-0).

18.30hs: Sarmiento de La Banda vs Sportivo Belgrano, con arbitraje de Maximiliano Silcan (ida: 1-1).