El puntero Estrella visita a Pueyrredón y los escoltas Napostá y Bahiense reeditan la final del primer tramo

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Con el partido destacado que vuelve a enfrentar a Napostá y Bahiense del Norte, los protagonistas de la final del primer tramo, se completa, desde las 21, la novena fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani",

Ambos son los escoltas del puntero Estrella, que visita a Pueyrredón, quien después de este partido quedará cuarto, más allá de ganar o perder.

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En los restantes encuentros de la jornada se miden Liniers-Estudiantes, en el Hernán Sagasti, también Pacífico-Independiente, en el William Harding Green y cierran Barrio Hospital-L.N. Alem, en La Curtiembre.

La fecha comenzó el lunes, con el triunfo de Olimpo ante Villa Mitre, de visitante y en suplementario, por 79 a 76 (66-66).

El adelanto de la programación es para evitar superponerse mañana con el debut de Unión Bahía, cuando reciba a Boca, en Villa Mitre, por la Liga Nacional Femenina.

Napostá-Bahiense del Norte

Napostá viene de ganarle a Olimpo (94-70), recuperándose de la sorpresiva derrota como local ante Independiente (97-88).

Bahiense, por su parte, suma tres victorias consecutivas, dejando a sus rivales en 58, 59 y 62 puntos (a Estudiantes, 70-58, con Liniers, 84-59 y ante Pueyrredón, 82-62).

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.

Novedades: Napostá no tiene a Pedro Santiago (de viaje) y Felipe Germain (viaje egresados), mientras que vuelve a cambiarse Germán Andrés (fue operado del menisco externo de la rodilla derecha el 19 de agosto)

En Bahiense continúa recuperándose Sebastián Luengo (tobillo).

Antecedentes: fase regular, Napostá gano de visitante, 70-61. En la final, Bahiense ganó 95-53 y 69-68 (ambos en Estudiantes). Y Napostá, se impuso 82-81, 84-70 (ambos en Estudiantes) y 105-103 (79-79 y 90-90), en Olimpo.

Pueyrredón-Estrella

Estrella arrastra siete triunfos consecutivos y tiene en ocho fechas una victoria más de las que había acumulado a esta altura en el primer tramo, récord que le permitió hasta ahora mantenerse como único puntero.

Pueyrredón, en tanto, perdió sus dos últimos compromisos (de local con Olimpo: 77-73, y de visita con Bahiense: 82-62), algo que no le sucedía, en fase regular, desde las dos primeras fechas del torneo.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Camila Robles.

Novedades: en el local continúa afuera Damián Carci (fractura de la falange distal del dedo índice de la mano izquierda) y Nahuel Dulsan se recupera de un esguince, por lo que viene moviendo diferenciado.

Mientras que en la visita Carlos Balmaceda sigue recuperándose de la lesión en la mano izquierda y se perderá el resto del torneo.

Antecedente: Estrella 72, Pueyrredón 63.

Liniers-Estudiantes

Liniers cayó en sus últimas dos presentaciones (de local con Bahiense: 84-59 y de visita con Estrella: 85-80), mientras que Estudiantes arrastra cuatro derrotas en fila.

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Néstor Schernenco y Joaquín Irrazábal.

Novedades: el Chivo está sin Genaro Groppa (viaje de egresados) y retorna Nicolás Ramos (que estuvo de viaje de egresados).

En el albo regresa Sebastián Ranieri, quien el último partido amaneció con una dolencia en la espalda que le imposibilitó jugar.

Antecedente: Estudiantes 84, Liniers 67.

Pacífico-Independiente

Pacífico llega con dos triunfos con marcadores de tres cifras: 113-105 de local a Alem y 112-101 de visita a Barrio Hospital.

Independiente, en tanto, lucha por salir del fondo, con dos victorias y seis derrotas en esta parte.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Gabriel Jaramillo y Francisco Irrazábal.⁩

Novedades: en el verde está afuera -y por largo tiempo- Santiago Loos (fractura del escafoides de la muñeca derecha), retorna Pedro Palacio y están algo limitados Joaquín Larrandart (rodilla) y Tomás Sagarzazu (tobillo).

El viola, por su parte, se presenta sin Luciano Figueroa y Martín Schmir, como viene sucediendo, regresando Juan Pablo Morán.

Antecedente: Independiente 77, Pacífico 79.

Barrio Hospital-L.N. Alem

Barrio Hospital es quien menos ganó en esta segunda parte (1-7) y una derrota hoy lo condena a jugar por la permanencia.

Alem, por su parte, ganó después de tres derrotas consecutivas y espera salir a flote en estas últimas fechas.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Árbitros: Sebastián Arcas, Horacio Sedán y⁩ Ariel Di Marco.

Novedades: los locales siguen sin los lesionados Nahuel Cámara y Tomás Bussetti, y en la práctica de anoche se torció un tobillo Santiago Hamze, por lo tanto hoy lo evaluarán.

Mientras que la visita continúa sin Patricio Zapata.

Antecedente: L.N. Alem 88, Barrio Hospital 87.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (16PG-3PP) 25 puntos

2º) Napostá (14-5), 23

2º) Bahiense (13-6), 23

4º) Villa Mitre (11-9), 22,5 (*)

5º) Pueyrredón (11-8), 21,5

6º) Pacífico (10-9), 21

6º) Liniers (10-9), 21

8º) Olimpo (7-13), 19,5 (*)

9º) L.N. Alem (7-12), 18,5

9º) Estudiantes (8-11), 18,5

11º) Independiente (4-15), 16,5

12º) Barrio Hospital (4-15), 16

(*) Tienen un partido más.