La clase de Medvedev y la polémica reacción de Rafael Jódar con un alcanzapelotas en el ATP de Shanghái

Daniil Medvedev se metió en cuartos de final del ATP 1000 de Shanghái (China), superando a Stefanos Tsitsipas, por 6-4, 7-5, en una hora y 24 minutos.

“Me encanta Shanghái como ciudad”, dijo Medvedev tras la victoria.

“Es una de mis paradas favoritas del calendario, así que intento estar acá lo máximo posible. Estoy jugando muy bien. Hoy fue un partido diferente al de la Grandstand, pero saqué muy bien, no encaré puntos de quiebre, así que estoy muy contento”, resaltó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Nº 6 del mundo aún no cedió un set en esta edición en China y mantiene intactas sus opciones de clasificarse a las Nitto ATP Finals.

Medvedev se convirtió en el sexto jugador en llegar a cuartos de final de Shanghái en, al menos, cuatro ocasiones.

En busca de su cuarto título del año y primer ATP Masters 1000 desde 2023, espera al ganador del último encuentro de cuarta ronda que cita a Tommy Paul y Zizou Bergs.

¡Se sacó!

Rafael Jódar consiguió una nueva remontada en el Masters 1000 de Shanghái (China) y se instaló en los cuartos de final, donde enfrentará a Casper Ruud, pero su victoria ante Botic van de Zandschulp, por 6-7(4), 6-4 y 6-2, quedó marcada por un polémico episodio al comienzo del segundo set.

Después de perder el primer parcial en el tie-break y desperdiciar una oportunidad de quiebre, el español se dirigió con vehemencia a un recogepelotas para pedirle una toalla: “¡Dame la puta toalla, coño!”.

El juez de silla, el ecuatoriano Jimmy Pinoargote, escuchó la expresión y decidió imponerle un warning por conducta antideportiva. Jódar cuestionó inmediatamente la decisión y explicó que el recogepelotas no estaba atendiendo su solicitud. “No me hace caso. Le estoy hablando…”, protestó el español. Pinoargote le respondió que entendía su situación, pero le recordó que podía pedirle la toalla al propio árbitro para que este se encargara de solicitarla: “Así no hablamos con ellos”, le señaló.

El incidente llega después de otras situaciones que han generado atención alrededor de Jódar durante la temporada. En Roland Garros, un video viral hizo parecer que el español había empujado a una alcanzapelotas cuando se dirigía al vestuario. Jódar negó haber tenido contacto con ella y explicó que la joven se había tropezado al intentar apartarse.