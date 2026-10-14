Murió a los 59 años Jorge “Locomotora" Castro, el excampeón mundial de boxeo

El excampeón mundial de boxeo Jorge Fernando “Locomotora” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón. Por el momento, no se determinaron las causas del fallecimiento del histórico deportista argentino.

Un médico del servicio de asistencia que llegó al lugar constató su fallecimiento. De acuerdo con el informe, Castro padecía diabetes y el episodio habría ocurrido en un contexto relacionado con su tratamiento con insulina. La causa de muerte quedó bajo intervención de la UFI N.º 8 de Morón.

El accidente que lo dejó al borde de la muerte

En junio de 2005, Castro sufrió un grave accidente automovilístico en Puerto Madero, cuando perdió el control del Renault Laguna color bordó que manejaba y se estrelló contra un árbol a alta velocidad. Ese incidente le provocó múltiples traumatismos que derivaron en una hemorragia entre el pulmón y la pleura.

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Como producto del choque, estuvo en coma durante 23 días en el Hospital Argerich. A pesar de las graves heridas que sufrió, logró ganar esa batalla, se recuperó después de un tiempo e incluso decidió volver al ring.

En una entrevista con la revista Gente publicada en julio de 2005, Castro recordó que no tenía memoria de lo ocurrido ni de los días previos al accidente. “No me acuerdo de nada: ni cuatro días antes, ni una semana después”, contó.

El boxeador también reconoció que la experiencia lo había llevado a valorar más la vida y el tiempo con su familia. “Quiero disfrutar más de la familia, de mis hijos, recuperarme y trabajar con más ganas”, dijo entonces. Y, fiel a su personalidad, cerró con una frase que resumía su espíritu de lucha: “En el ring demostré que nadie quiere pelearme, pero con este accidente queda claro que ni la muerte me puede parar”.

Después de retirarse del boxeo en 2007, dos años después del accidente, Castro se enfocó en un nuevo proyecto para estar más cerca de la comunidad. En 2020, abrió un gimnasio en Temperley, pero la pandemia de coronavirus lo obligó a cambiar sus planes y decidió convertir el lugar en un comedor para asistir a los vecinos que más lo necesitaban.

El espacio, que lleva el nombre de “Locomotora Castro” también quedó abierto para quienes quisieran practicar boxeo de manera recreativa, sin distinción de género ni edad.