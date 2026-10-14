“El Rocky argentino”: el inolvidable triunfo de “Locomotora” Castro contra John David Jackson

El histórico boxeador argentino Jorge "Locomotora" Castro, quien murió durante la madrugada de este miércoles, fue protagonista de uno de los mejores knockouts en el boxeo.

Para recordar aquella histórica definición hay que remontarse al 10 de diciembre de 1994, cuando Castro se enfrentó en Monterrey, México, con el estadounidense John David Jackson por el título mediano de la AMB.

En aquella pelea, Castro no la estaba pasando para nada bien. Se veía cómo los golpes de Jakcson habían hecho efecto en su cara, que estaba muy hinchada y con varios cortes.

El momento decisivo llegó en el noveno round. Todo indicaba que Jackson finalmente se iba a quedar con la victoria luego de hacer tambalear al argentino y de tenerlo literalmente contra las cuerdas.

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Sin embargo, Castro conectó un cross milagroso con el que dejó en la lona a su oponente. Pese a que Jackson se levantó, el argentino lo volvió a tirar dos veces más en los segundos siguientes y el árbitro decidió frenar la pelea y darle el triunfo al oriundo de Caleta Olivia.

Aquella pelea fue reconocida como la mejor de 1994 por el medio The Ring Magazine, premio que también obtuvo ese histórico noveno round.

Además, el recorte de ese noveno round tiene millones de reproducciones en las redes sociales, donde se describe a Castro como el "Rocky argentino".

A lo largo de su carrera, "Locomotora" Castro disputó 144 combates, de los cuales ganó 130 (90 por KO), empató 3 y perdió en 11 ocasiones.