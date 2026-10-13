Bahiense del Norte se aseguró el Nº1 en la LBB Oro Femenina

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

La novena y penúltima fecha de la LBB Oro, "Viviana Albizu" dejó como saldo principal la ventaja obtenida por Bahiense del Norte, para asegurarse el número 1, tras vencer de visitane a Sportivo Bahiense, por 68 a 42.

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En tanto, en el otro partido, Villa Mitre derrotó como local a 9 de Julio, por 60 a 33 y depende de sí mismo para quedarse con el segundo puesto.

Minuto de silencio en el Eladio Santos, por el fallecimiento de Raúl Ramello, ex dirigente de Estrella.

A diferencia del masculino, no son dos tramos vinculantes, por lo tanto los equipos no arrastraron la mitad de lo puntos obtenidos en el primer tramo.

De todos modos, 9 de Julio se adjudicó la primera parte y, en caso de repetir ahora, automáticamente se consagrará campeón, de lo contrario habrá final extra.

Sportivo 42, Bahiense del Norte 68

Bahiense le cortó la racha de dos victorias a Sportivo Bahiense, ganando 68 a 42 y obteniendo el Nº1 por adelantado.

Renata Vasconcelo se despega del piso, evitando la tapa de Lara Gherzi.

Sportivo, por su parte, se despidió, ya que tendrá libre en la última programación.

Sportivo (42): P. Lazar (11), I. Gherzi, V. Ruiz, A. Prada (8), R. Boccatonda (13), fi; S. Fernetich (3), J. Salvarezza (3), L. Uthurralt (2), P. Fernández (2), R. Hammerschmidt, E. Islas y A. De la Puente. DT: Bruno Sagripandi.

Bahiense del Norte (68): A.L. Carcas (19), V. Pérez (10), R. Vasconcelo (5), A. Rodríguez (4), G. Rial (14), fi; P. Vecchi (7), C. Cabrera (3), C. Zanotto (4) y J. Quinteros (2). DT: Luciano Deminicis.

Cuartos: Sportivo, 6-22, 14-41 y 32-56.

Árbitros: Marcelo Gordillo y Juan Gabriel Jaramillo⁩.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Villa Mitre 60, 9 de Julio 33

Villa Mitre derrotó a un diezmado 9 de Julio, por cómodo 60 a 33, ante un rival que tiene a varias jugadoras afectadas al plantel de Unión Bahía que debutará mañana en la Liga Nacional).

De esta manera, las tricolores, que jugarán en la última fecha ante Bahiense, ganando se asegurarán el segundo lugar o bien, en caso de perder, necesitan que 9 de Julio le gane a Estudiantes.

Villa Mitre (60): M. Caputo (2), M.A. Carli (5), A. Larrosa (11), Josefina Brossard (11), A. Tellez, fi; B. Marcocci (9), M. Leal (7), Juliana Brossard (4), Ch. García (8), J. Felsinger (3), C. Hosni y L. Rodríguez. DT: Giuliano Labrocca.

9 de Julio (33): E. Fernández (2), Corvalán (6), M. Bussetti (5), M.V. Flores (5), V. Martín (6), fi; I. Larrasolo (2), J. Azaroff, T. Nieva (6), A. Maurer, C. Maggi y G. Alarcón (1). DT: Julián Turcato.

Cuartos: Villa Mitre, 17-9, 33-22 y 41-29.

Árbitros: Alberto Arlenghi y Fabrizio Rey.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Posiciones

1º) Bahiense (6-1), 13 puntos

2º) Villa Mitre (4-3), 11

2º) Estudiantes (3-4), 10

3º) 9 de Julio (3-4), 10

3º) Sportivo (2-6), 10