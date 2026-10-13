LBB Plata: Ateneo cruzará con Altense en cuartos y por el octavo lugar jugarán El Nacional-Velocidad

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Nota en desarrollo)

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Ateneo (7º) derrotó esta noche como local a El Nacional (8º), 74 a 68, por el play-in, convirtiéndose en el séptimo clasificado a cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

De esta manera, habrá un duelo puntaltense en cuartos, cruzando Altense, segundo de la fase regular, con Ateneo que defendió el séptimo lugar.

En tanto, Velocidad (10º) venció de visitante a Bahía Basket (9º), 67 a 63, y jugará frente a El Nacional, el viernes, en la Quinta, en busca del último pasaje a cuartos.

Minuto de silencio en el Dow, por el fallecimiento de Raúl Ramello, ex dirigente de Estrella.

Los cruces confirmados de cuartos son 2º) Altense-7º) Ateneo; 3º) 9 de Julio-6º) Argentino y 4º) Comercial-5º) Sportivo.

Mientras, espera San Lorenzo (1º) por el ganador de El Nacional-Velocidad.

En la zona baja, por la permanencia, desde el viernes jugarán La Falda (11º) y Espora (12º), serie al mejor de cinco.

Ateneo 74, El Nacional 68

Ateneo mostró mayor jerarquía en el cierre, con sus dos experimentados Bruno Sacomani y Guillermo Mallemaci, venciendo a El Nacional, 74 a 68 y metiéndose como séptimo clasificado a cuartos de final.

Su rival será otro puntaltense, Altense, que terminó segundo.

Sacomani convirtió 22 puntos (3-4 en triples, 4-6 en dobles y 5-8 en libres), además de bajar seis rebotes. Mientras que Mallemaci resultó el goleador del partido, con 24 (8-12 en dobles y 8-18 en libres), más 9 rebotes.

El celeste tuvo un pobre 51% en libres (18-35), rubro que deberá mejorar para pretender algo más.

En la visita, que cruzará el viernes frente a Velocidad, por el octavo lugar, Albano Schneider aportó 22 puntos (10-12 en dobles y 2-5 en libres), más 6 rebotes, 5 asistencias y 2 recuperos.

En tanto que Valentín Ruibal anotó 13, baó 7 recobres y repartió 5 asistencias.

Ateneo (74): N. Ilacqua (2), F. Percello (6), B. Sacomani (22), G. Mallemaci (24), D. Ezcurra (6), fi; T. Gómez Lepez (9), N. Bejarano (2) y M. Leiva (3). DT: Alexis Amarfil.

El Nacional (68): V. Ruibal (13), R. Arce (7), A. Catalán (3), A. Schneider (22), M. Cruglak (9), fi; F. Dulsan (3), I. Errazu (5), V. Díaz, E. Walter (3), A. Ferreyra y S. Marzialetti (3). DT: Juan Cruz Santini.

Cuartos: Ateneo, 12-16; 35-37 y 54-57.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Jerónimo Javier Ocampo.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Bahía Basket 63, Velocidad 67

Con Sebastián Dutari como principal referente, Velocidad superó de visitante a Bahía Basket, por 67 a 63 y tiene una chance más de obtener el último boleto a cuartos de final, cuando el viernes visite a El Nacional.

El base convirtió 21 puntos (1-5 en triples, 5-8 en dobles y 8-10 en libres), además de bajar 8 rebotes.

Por su parte, Bruno Aceituno bajó 8 rebotes, lo mismo que Gastón Berdini, Bruno Icasto anotó 11 unidades y Santiago Ferrari colaboró con 14 puntos (2-8 en t3, 2-5 en t2 y 4-5 en t1).

La visita dominó los rebotes (41-25), frente a un rival que tuvo a Esteban Jaime con 17 puntos (3-4 en t3 y 4-6 en t2), Santiago Ponzoni con 8 puntos y 6 rebotes, Federico Salce con 9 unidades, 3 asistencias, 3 recobres y 2 recuperos, más Emanuel Kloster con 13 puntos y 4 rebotes.

Bahía Basket (63): F. Salce (9), E. Jaime (17), E. Kloster (13), S. Ponzoni (8), B. Gigliotti, fi; J.B. Kiessling (5), A. Durand (10), J.C. Mambretti (1) y B. Dutari. DT: Juan Pablo Coronel.

Velocidad (67): S. Dutari (21), S. Ferrari (14), G. Berdini, F. Berdini (5), A. Icasto (11), fi; B. Aceituno (9), B. Mandolesi (7) y R. Ayala. DT: Alan Rava.

Cuartos: Bahía Basket, 13-19; 28-32 y 51-49.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedán y Leandro Bressan.⁩

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).