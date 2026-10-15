Caballeros: Bahía cayó ante Santa Fe y definirá su suerte en la última fecha
El Seleccionado Mayor disputó la segunda fecha de la Zona Ascenso del Campeonato Argentino. A las 18.30, las Damas juegan ante Buenos Aires por la Zona Campeonato.
El Seleccionado Mayor masculino de la Asociación Bahiense de Hockey disputó hoy la segunda fecha de la Zona Ascenso del Campeonato Argentino, que se desarrolla en Córdoba junto a la rama femenina.
El combinado de nuestro medio cayó esta mañana ante Santa Fe, por 2 a 1, en cancha de Jockey.
El gol de Bahía lo marcó Gerónimo Temps, quien anotó el empate parcial a los 17 minutos y de córner corto.
Además, Joaquín Díaz, arquero de Puerto Belgrano, atajó un penal.
En el otro partido de la fecha, Chaco venció 3 a 1 a Valle de Chubut.
Previo a este juego, ayer Bahía había empatado sin goles ante Chubut.
Por lo que la tabla, de cara a la última fecha, quedó de la siguiente manera:
1°) Santa Fe, 6 puntos (+2); 2°) Chaco, 3 puntos (+1); 3°) Bahía, 1 (-1) y 4°) Valle de Chubut, 1 (-2).
Así las cosas, Bahía cruzará ante los chaqueños en la última fecha, con la chance de ganar y acceder a las semifinales, en caso de que Chubut no gane por mejor diferencia de gol.
El partido clave del Naranja será mañana viernes a las 13.30.
Al mismo tiempo cruzarán Santa Fe y Chubut.
Luego, el fin de semana, se jugarán los cruces eliminatorios.
Los primeros de cada grupo asegurarán la permanencia en la categoría y cruzarán en busca de un triunfo que le permita medirse ante los últimos de la Zonas A y B, integradas por los 8 mejores equipos del país.