Bahía se mide ante Buenos Aires y Las Leonas campeonas del mundo

El Seleccionado Mayor femenino de la Asociación Bahiense de Hockey disputará hoy la segunda fecha del Campeonato Argentino, que se disputa en Córdoba bajo la fiscalización de la Confederación Argentina y que reúne a los mejores combinados del país.

Tras un muy buen triunfo en el debut de ayer, Bahía se medirá ante el vigente pentacampeón Buenos Aires por la segunda fecha de la Zona A.

El partido se jugará desde las 18.30, en la cancha de agua "Soledad García" del Polo Deportivo Kempes.

El combinado de nuestro medio llegará a este duelo tras una victoria clave ante Mar del Plata, por 3 a 1, luego de dar vuelta el marcador con goles de Gabriela Ludueña, Agustina Lértora y Lucía Alejo.

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Buenos Aires, en tanto, sufrió una sorprendente derrota ante Litoral por 2 a 1, por lo que hoy se jugará puntos clave para seguir con chances de estar en semifinales.

El otro partido del grupo lo animarán Mar del Plata y Litoral, también a los 18.30.

Tras la primera jornada, las tablas quedaron de la siguiente manera:

-Zona A: 1°) Bahía, 3 puntos (+2 diferencia de gol); 2°) Litoral, 3 (+1); 3°) Buenos Aires, 0 (-1) y 4°) Mar del Plata, 0 (-2).

-Zona B: 1°) Mendoza, 3 (+3); 2°) Córdoba, 3 (+1); 3°) San Juan, 1 (-1) y 4°) Salta, 0 (-3).

*Un equipo estelar

Buenos Aires, rival de Bahía esta tarde, cuenta con seis jugadoras campeonas del mundo con Las Leonas.

Entre las recientes ganadoras de la copa del mundo se encuentran: Sofía Cairo (anotó el penal decisivo en la penal), Zoe Díaz (también estuvo en la definición ante Países Bajos), Lara Casas, la arquera Mercedes Artola y Emma Knobl.

Además, el equipo cuenta con la delantera de Banco Provincia (compañera de la bahiense Martina Agudiak) Delfina Merino, quien ganó el Mundial en Rosario 2010, fue tercera en La Haya 2014 y séptima en Londres 2018.

Además, entre otras cosas, disputó tres Juegos Olímpicos y ganó dos medallas de plata: Londres 2012 y Tokio 2021.

Entre las jugadoras del plantel también tienen paso por el Seleccionado Mayor Micaela Retegui y la suarense Catalina Alimenti.

*Último antecedente

El Campeonato Argentino del año pasado también cruzó a Bahía con Buenos Aires, aunque en la primera fecha de la fase de grupos.

En aquel encuentro, el combinado de nuestro medio igualó 1 a 1 con gol de Bianca Donati a los 54 minutos.

*Cómo sigue

Tras la jornada de hoy, Bahía cerrará la fase de grupos mañana viernes.

El Naranja se medirá ante Litoral, desde 16.50 en la cancha de agua "Soledad García".

Tras este encuentro, a partir del sábado se jugarán los cruces, con los dos primeros de cada grupo disputando las semifinales por el título, ya con la permanencia asegurada en la competencia de cara al 2027.

Mientras que los otros cuatro combinados jugarán las semis por mantener su plaza entre los mejores elencos del país.

*Caballeros

La Selección Mayor masculina de la Asociación Bahiense también continuará disputando hoy el Campeonato Argentino, en la Zona Ascenso, que se desarrolla en Córdoba.

El combinado de nuestro medio cruzará ante Santa Fe, desde las 8.30, en cancha de Jockey.

Ayer, el Naranja igualó sin goles ante Valle de Chubut.

Mientras que los santafesino vencieron a Chaco por 1 a 0.

De esta manera, la Zona D quedó de la siguiente manera: 1°) Santa Fe, 3 puntos (+1); 2°) Bahía, 1 (0); 3°) Valle de Chubut, 1 (0) y 4°) Chaco, 0 (-1).

Mañana Bahía cerrará la fase de grupos ante Chaco, desde las 13.30.

Luego, el fin de semana, se jugarán los cruces eliminatorios.

Los primeros de cada grupo asegurarán la permanencia en la categoría y cruzarán en busca de un triunfo que le permita medirse ante los últimos de la Zonas A y B, integradas por los 8 mejores equipos del país.