Se viene la fecha 12: tres días llenos de acción y con mucho en juego

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La Armonía y San Francisco jugarán un partido clave. Fotos: archivo-La Nueva.

El Torneo Clausura de la Liga del Sur continuará entre el sábado y el lunes, cuando se dispute la fecha 12 del Torneo Clausura en ambas divisionales.

La acción tendrá una nutrida actividad el sábado, con 5 juegos entre las dos categorías.

También habrá dos el domingo y otro el lunes.

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*En la elite

La Primera División A tendrá dos juegos el sábado, otro el domingo y finalizará el lunes.

Todos los encuentros comenzarán a las 16.

En el primer día de actividad, el líder Huracán visitará al colista Liniers en el Doctor Alejandro Pérez.

Mientras que en el Hermanos Francani, La Armonía recibirá a San Francisco en un duelo clave por el descenso.

El domingo, en tanto, Sporting y Libertad jugarán en el Enrique Mendizabal sin público visitante.

Por último el lunes, Villa Mitre esperará por Bella Vista en El Fortín.

*Las tablas en la "A"

Así están las posiciones tras la disputa la fecha 11:

-Clausura: 1°) Huracán, 17 puntos; 2°) San Francisco, Sporting y Villa Mitre, 15; 5°) Bella Vista y La Armonía, 14; 7°) Libertad, 11 y 8°) Liniers, 9.

-Acumulada: 1°) Huracán, 43 puntos; 2°) Bella Vista, 39; 3°) Liniers, 32; 4°) Villa Mitre, 34; 5°) Libertad, 29; 6°) San Francisco, La Armonía y Sporting, 28.

*En el ascenso

La actividad en la Primera División "B" se concentrará en el sábado.

Ese día, el primer partido se jugará a las 11, cuando el puntero Olimpo reciba a Pacífico de Cabildo en el Roberto Carminatti.

Mientras que todos los otros cotejos comenzarán a las 16.

En Ingeniero White jugarán Comercial y Rosario Puerto Belgrano sin hinchas visitantes.

Además, Tiro Federal y Sansinena se medirán en el Onofre Pirrone.

En tanto Dublin y Pacífico de Bahía Blanca chocarán en Villa Rosas.

*Las tablas en la "B"

Así están las posiciones tras disputarse la fecha 11:

-Clausura: 1°) Olimpo, 24 puntos; 2º) Rosario, 20; 3°) Tiro Federal, 19; 4º) Comercial, 18; 5°) Pacífico BB, 12; 6º) Sansinena, 11; 7º) Pacífico de Cabildo, 9 y 8°) Dublin, 4.

-Acumulada: 1°) Rosario y Tiro, 46 puntos; 3º) Comercial, 45; 4°) Olimpo, 40; 5°) Sansinena, 32; 6°) Dublin, 21; 7°) Pacífico BB, 20; y 8º) Pacífico de Cabildo, 17.