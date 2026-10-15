Noche histórica: Unión Bahía recibe a Boca, en el primer partido de Liga Nacional Femenina

Fotito... La sonrisa de las chicas sintetiza el disfrute del momento que viven. Foto: prensa Unión Bahía.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Una jornada histórica para el básquetbol de la ciudad se vivirá esta noche, cuando Unión Bahía reciba a Boca, por la Liga Nacional Femenina, desde las 20.30, en el José Martínez de Villa Mitre, arbitraje de Eduardo Ferreyra y Mariano Enrique.

Será la primera participación de un representante de nuestra ciudad en la elite nacional y en este caso, ante otro equipo debutante, que acaba de recibir su bautismo en la competencia, mostrando toda su jerarquía en la victoria frente a Vélez, 95 a 72.

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Definitivamente son caminos absolutamente diferentes los elegidos por ambos equipos, porque el local se conformó con una idea de sentar las bases de un proyecto, con el objetivo de abrazar a todos los clubes de la ciudad que tengan femenino. Mientras que Boca entró por la puerta grande la competencia, inflando el pecho con contrataciones de nivel, para buscar, en principio, el título a nivel nacional.

Por excepción

La presentación en cancha de Villa Mitre es por excepción -a raíz del aforo- y porque Unión Bahía habitualmente será local en el Manu Ginóbili, excepto cuando la expectativa obligue a jugar en un escenario de mayor capacidad.

Por lo tanto, mañana, cuando Unión Bahía reciba a Peñarol, a las 21, ya será en el Manu Ginóbili, con arbitraje de Alejandro Vizcaíno y Juan Cruz Schernenco.

Juntos

Unión Bahía surgió de la fusión deportiva entre 9 de Julio y Bahiense del Norte.

9 de Julio jugó la Liga Provincial, llegando a la final del Final Four en la última temporada (perdió ante Peñarol) y más allá de la oportunidad que se ganó a raíz de los buenos resultados deportivos, la realidad económica y estructural le impedía afrontar en soledad este desafío.

En consecuencia, se unió con otro de los que vienen creciendo en el básquetbol femenino de la ciudad, y el proyecto está abierto para continuar incorporando jugadoras que participan a nivel local y cuentan con condiciones.

Mientras tanto, cada equipo continuará disputando la LBB Oro de nuestra ciudad, con jugadoras que no tienen marcada participación en la Liga Nacional.

Unidas

En el plantel de Unión Bahía las jugadoras que se sumaron de 9 de Julio son Ileana Corvalán, Emilia Fernández, María Victoria Flores, Victoria Martín, Anahel Maurer, Amparo Althabe, Delfina Alves da Florencia y Martina Bussetti (todas mayores), más Isabella Larrasolo, Isabella Roldán e Isabel Sorzini (menores).

Las representantes de Bahiense, en tanto, son Isabella Faure, Uma Di Yorio, Camila Zanotto, Ignacia Marini, Camila Gherzi, Martina Errazquín, Isabella Massa, Juana Montivero, Clara Pisani y Julia Pilar Quinteros (menores).

Además están Agostina Leguizamón (flamante refuerzo, ex Quimsa y de último paso por Pacífico de Neuquén) y María Belén Tombesi, actualmente libre, aunque también proviene de 9 de Julio.

El entrenador es Julián Turcato, su asistente Andrés Larrasolo y el trabajo físico será en conjunto entre Lautaro Garcés, Valentín Rossi y Juan Ignacio Vergara.

Delabarba, entrenando anoche en cancha de 9 de Julio. Es una de las figuras. Foto: Boca.

Boca

El plantel xeneize tiene jugadoras de jerarquía y experiencia, como Luciana Delabarba, Candela Gentinetta, Ornela Bacchini, Florencia Fernández, Julia Fernández y Julieta Sienra.

Las jugadoras escuchan al DT Gabriel Fernández, anoche en el Néstor Damiani. Foto: Boca.

El entrenador es el ex campeón olímpico como jugador, Gabriel Fernández, y tricampeón de la Liga Femenina dirigiendo a Ferro.

Nº Jugadora (Edad)

1 Luciana Delabarba (29 años)

4 Catalina Echegaray (17)

5 Julia Fernández (22)

6 Julieta Sienra (23)

10 Florencia Fernández (40)

11 Melina Niz (22)

13 Candela Gentinetta (25)

14 Virginia Peralta (20)

15 Renata Scordo (17)

17 Emilia Fortese (16)

18 Lucía Domínguez (19)

23 Ornela Bacchini (37)

DT: Gabriel Fernández.

Entradas

Las entradas se venderán en la puerta de acceso.

Los valores serán, la general, $ 15.000 (adultos) y $ 8.000 (hasta 12 años inclusive). Platea: $ 25.000 (adultos) y $ 18.000 (menores).

También puede adquirirse el abono anual, con acceso a los ocho partidos de local: $ 70.000 (general) y $ 130.000 (platea).

Así se juega

Participan un total de 20 equipo, divididos en tres zonas, dos de siete y una de seis, cotando con dos torneos oficiales.

En el primero, los cuatro mejores de cada grupo clasificarán a tres cuadrangulares, surgiendo de ahí los tres que accederán al Final Four, junto con el mejor segundo.

La segunda competencia de la temporada volverá a comenzar con una fase regular por zonas y avanzarán a playoffs 16 equipos: los cinco mejores de cada zona y el mejor sexto de acuerdo con su récord en la fase regular.

Zona A: Instituto, Rocamora, Sociedad Española, San José, Hindú y Chañares.

Zona B: Obras, Unión Florida, Deportivo Berazategui, El Talar, Náutico, Ferro y Regatas de San Nicolás.

Zona C: Quilmes, Peñarol, Independiente de Neuquén, El Biguá, Boca, Vélez y Unión Bahía.