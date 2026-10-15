Con asistencia de Messi a De Paul, Inter Miami le ganó 2 a 0 al New York City por la MLS

El Inter Miami le ganó 2 a 0 al New York City con gol de Rodrigo De Paul, quien fue asistido por Lionel Messi.

El argentino Germán Berterame había abierto la cuenta para el Inter Miami, a los 20 minutos del primer tiempo, mientras que De Paul estiró la ventaja cuando se jugaba el quinto minuto de tiempo adicionado en la etapa inicial.

Cuando se terminaba el primer período y ya Berterame se había hecho presente en la red, Messi recibió el balón por derecha y de cachetada metió un pase al centro del área para la entrada de De Paul, quien clavó la pelota en el ángulo desde la puerta del área.

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De esta manera, el Inter Miami se mantuvo segundo en la Conferencia Este, con 52 puntos, a 14 del líder Nashville. (NA).