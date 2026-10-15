Villa Mitre espera por Costa Brava: "Tenemos que hacernos fuertes en casa", dijo Thiago Pérez

Villa Mitre volvió al ruedo en el Torneo Federal A y lo hizo con un resultado positivo, en el partido de ida de los 16avos de la Reválida.

El 1 a 1 ante Costa Brava, en General Pico, le permite al tricolor quedar bien parado para la revancha, ya que avanzará con otra igualdad por tener la ventaja deportiva.

Más positivo aún es si se tiene en cuenta que la Villa comenzó en desventaja y tras el 0-1 malogró un penal (Santos Bacigalupe estrelló su envió en el travesaño).

"Volvimos contentos con el empate, porque arrancamos un poco dormidos y ellos se encontraron con un golazo. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar con un gran equipo, que lo tenés que ir estudiando porque no te lo cruzaste en todo el año. Ellos se hicieron fuerte en los primeros minutos, en una cancha muy buena. Venían con ritmo, porque le dan mucha importancia al Torneo Provincial y nosotros sentimos esas dos semanitas parados. En el entretiempo corregimos, nos paramos un poco diferente. Por suerte empatamos y aunque la serie quedó abierta, nos trajimos un buen empate", admitió Thiago Pérez en El Diario Deportivo.

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"Se siente el parate, el ritmo de partido es diferente al entrenamiento. Y más cuando te llegan y te hacen el gol, porque perdés la ventaja que tenías. Teníamos que no desproteger el arco, porque pudieron hacer otro gol. Teníamos que empatarlo para seguir con la ventaja en nosotros", agregó.

El exjugador de Liniers fue el autor del gol tricolor, tras una pelota detenida.

"Siempre que voy al área me tengo, fe. Además a los chiquitos por ahí nos sueltan jaja se fueron todos con Ibarra o Almada", bromeó el bahiense de 26 años, quien ya lleva dos festejos en la temporada.

La actual temporada está siendo la mejor de Thiago en el Federal, siendo una pieza clave en el equipo, rindiendo tanto en su posición natural de volante como de lateral por la derecha las veces que lo necesitaron.

En total disputó 16 encuentros en lo que va del año, 14 de esos como titular y marcó 2 goles y dio 2 asistencias.

"En lo personal estoy muy contento, a principio de año Diego me dijo que me iba a dar la chance de competir por un lugar. Lo afronté con toda la confianza del mundo, ya conociendo el club, que no es fácil afianzarte en un club así, que es importante en la categoría. Obviamente que tuve altibajos, pero fui acomodando, jugando en la posición que me tocara. Creo que está siendo un gran año"

Por un nuevo camino, algo más largo, Villa Mitre volvió a transitar el sueño del ascenso a la Primera Nacional, aunque recién esté en los 16avos.

"Es la exigencia que pide el club, la gente, más allá de que no pudimos clasificar por el primer ascenso. Nos dolió, pero tenemos que cambiar el chip y poder llegar por este camino, que es un poco más duro. Más cuando después perdés la ventaja. Hay que seguir creciendo como equipo con el paso de las llaves", se ilusionó Thiago.

Tras el buen resultado conseguido como visitante, el equipo bahiense recibirá el domingo a Costa Brava.

El juego irá a las 16 y será dirigido por Luis Martínez.

"Lo mejor es olvidarte de la ventaja que tenés, capaz que nos pasó el otro día que arrancamos un poco relajados y perdimos rápido la ventaja. Hay que ponerse en la cabeza que arrancamos 0 a 0, que es otro partido y enfrentamos a un gran equipo. Tenemos que hacernos fuertes en casa, como fue durante el año, a pesar de que podríamos haber sacado más puntos. Tenemos que hacernos fuerte en casa y sacar adelante la serie", avisó Pérez.

"Tenemos que afrontar este partido, no pensar en el futuro y hacernos fuerte en las llaves eliminatorias", cerró Thiago.

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