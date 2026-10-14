Se viene Unión Bahía-Boca: "El primer partido habrá muchísimas emociones difíciles de controlar", dijo Turcato

Unión Bahía debutará este jueves ante Boca, desde las 20.30, en cancha de Villa Mitre, por la Liga Nacional de Básquetbol Femenina.

"Lo más importante que tenemos es el grupo", dijo Julián Turcato, entrenador del equipo local, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

Esto mucho valor considerando que las jugadoras provienen de dos clubes que vienen siendo rivales desde hace varios años, en diferentes categorías.

"Al principio costó un poco más, pero una vez que se soltaron pasó, está todo bien", aseguró el DT.

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Es un equipo conformado por dos partes, más una refuerzo como Agostina Leguizamón.

"Creo que vamos a ir de menos a más, por una cuestión que no conocemos la Liga, tanto las chicas como nosotros (el cuerpo técnico). La primera parte, de acostumbrarnos al roce, creo que será lo que más nos va a costar", señaló Turcato.

La fusión se confirmó una vez que 9 de Julio consiguió el ascenso desde la Liga Provincial.

"Para mi es una decisión excelente. Es más, se tendría que haber hecho antes para ir reforzando ciertas cosas, inclusive creo que en el masculino se puede hacer si queremos competir a otro nivel. Para mí esto tiene que trabajarse a largo plazo, ojalá que no sea un año y nada más", se ilusionó Turcato.

Del plantel solamente Agostina Leguizamón y Delfina Álves da Florencia tienen experiencia en Liga Nacional.

"Tienen jugadoras con mucho gol en las manos y vamos a tratar de neutralizar lo más que podamos eso, también, alejar del aro a las jugadoras grandes; juegan muy dinámico, corren", definió.

Y agregó: "Sabiendo que vamos a jugar contra un equipo que se armó para ser campeón, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos".

Mañana se vivirá una noche especial.

"El primer partido habrá muchísimas emociones que serán difíciles de controlar, porque hay chicas en el equipo de 16/17 años, pero bueno, iremos manejándolo en el momento", señaló Turcato.

Ya entrando en ritmo de competencia, sin pausa, el mismo viernes Unión Bahía recibirá a Peñarol, en el Manu Ginóbili de Bahiense del Norte, desde las 21.

Entradas

Las entradas se venderán en la puerta.

Los valores serán, la general, $ 15.000 (adultos) y $ 8.000 (hasta 12 años inclusive). Platea: $ 25.000 (adultos) y $ 18.000 (menores).

También puede adquirirse el abono anual, con acceso a los ocho partidos de local: $ 70.000 (general) y $ 130.000 (platea).

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