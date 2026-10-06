Se presentó Unión Bahía: "Era una cuota pendiente que teníamos en la Capital del Básquet"

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Se aproxima el debut de Unión Bahía en la Liga Nacional Femenina y su plantel fue presentado oficialmente esta mañana en El Museo del Deporte, con la presencia de las jugadoras, cuerpo técnico y autoridades de los clubes de la fusión, 9 de Julio-Bahiense del Norte, más representantes del Municipio, de la Asociación Bahiense y la Federación Bonaerense.

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"Para Bahía Blanca es un orgullo poder tener un equipo en la máxima categoría del básquet", aseguró Sebastián Barisone, Director General de Coordinación Deportiva, a cargo del Instituto del Deporte.

"Es un placer para nosotros, desde el municipio, poder acompañar. Es algo muy importante para la ciudad; que la gente acompañe, hay un esfuerzo muy grande de las chicas, el cuerpo técnico y los clubes que conforman la fusión, 9 de Julio y Bahiense del Norte. La verdad que es lindo que se hayan fusionado y que tengan el nombre de Bahía en el pecho, es algo que tiene que ayudar a que la ciudadanía acompañe", entendió Barisone.

Barco, Roldán, Barisone. Pallotti, Canutti e Ileana Corvalán.

El debut será el jueves 15, ante Boca, en cancha de Villa Mitre (por una cuestión de capacidad) y ya el viernes 16 serán locales en el Manu Ginóbili.

"El proyecto surgió para que Bahía tenga esta representación en la máxima categoría, demostrar que podíamos dejar los egos de lado y representar a la ciudad de la mejor manera, uniéndose dos clubes que venían compitiendo", explicó el coordinador Emiliano Roldán.

"Esto no es solo para Bahía. Hoy la Asociación integra clubes de distintas ciudades de la región, por lo que necesitamos que todos se acerquen y entendamos que esto es un crecimiento y una posibilidad para todas las chicas que tengan el sueño de llegar a la máxima categoría", señaló Roldán.

"Esperemos que la gente nos acompañe, algo que considero va a suceder, y necesitamos que más empresas se sumen para que esto sea posible", pidió.

La Liga está conformada por 20 equipos divididos en tres zonas, dos de siete y una de seis. Los primeros cuatro de cada zona clasificarán a tres cuadrangulares, con localía para el primero.

De ahí, los tres primeros más el mejor segundo clasificarán al Final Four, jugando hasta diciembre. Ese momento será de balance para Unión Bahía y la posibilidad de sumar algún refuerzo más, ya que hoy cuenta únicamente con la santiagueña Agostina Leguizamón.

"Desde la Asociación Bahiense acompañamos a este proyecto. Entendemos que todas aquellas instituciones que pasen a participar de un nivel superior es mejorar el básquet de Bahía. No queremos dejar pasar la oportunidad para volver a pedir el apoyo que necesitan ellos, para que el proyecto pueda mantenerse en el tiempo. Ojalá se puedan sumar otras instituciones a torneos nacionales, porque eso no hace más que mejorar la competencia de los jugadores que puedan participar y, también, del básquet en general", resaltó Guillermo Barco, presidente de la ABB.

También estuvo presente en la presentación el bahiense Marcelo Pallotti, presidente de la Federación Bonaerense.

"Veníamos planeando desde hace muchos años la posibilidad de la fusión para tener un equipo que representara a Bahía. Esto no es un mérito de ahora, sino un trabajo de hace muchos años. Es un paso muy importante, que no depende de los reultados, sí de seguir trabajando. Creo que son tres años por delante para conseguir los resultados del trabajo que vienen haciendo y que les permitió llegar adonde están hoy", apuntó Pallotti

"El apoyo tiene que llegar, no importan los resultados -insistió- porque el proyecto es a largo plazo. Este es el primer paso para otras cosas que pueden suceder con el básquet de Bahía y poder estar representados a nivel federativo a nivel equipo".