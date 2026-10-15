Battaglia tiene grandes chances de sumar sus primeros minutos con Boca

Dentro de un panorama complejo por la cantidad de bajas y la seguidilla de partidos, Rodolfo Arruabarrena cuenta con un "refuerzo" de cara a la recta final de la temporada: Rodrigo Battaglia ya está en óptimas condiciones tras haberse operado de una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles derecho y podría sumar sus primeros minutos en el año el próximo viernes frente a Talleres.

Battaglia no juega desde el 7 de diciembre del año pasado, día en el que Boca quedó eliminado en las semifinales del Clausura precisamente frente a Racing. Aquella lesión crónica no le permitió realizar la pretemporada estival con normalidad y el 2 de febrero fue intervenido quirúrgicamente.

Desde entonces comenzó una larga rehabilitación que incluyó kinesiología, trabajos en el gimnasio para fortalecer la zona y, desde hace algunos meses, ejercicios con pelota que fueron incrementando su intensidad. Hace aproximadamente un mes que se entrena junto a sus compañeros, recuperando el ritmo futbolístico perdido.

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Fue citado para el duelo con Racing por Copa Argentina pero quedó afuera del banco de suplentes y también formó parte de la nómina para los partidos ante Instituto por el Torneo Clausura y contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, sin ver minutos en ninguno de ellos. Teniendo en cuenta la baja de Leandro Paredes y de Tomás Belmonte, y que el próximo martes el Xeneize afrontará la vuelta ante el conjunto brasileño, el mediocampista de 35 años tiene altas chances de sumar minutos. Habrá que ver si lo hace como titular o ingresando en la segunda etapa.

Recuperar a Battaglia es una buena noticia para Boca, ya que le permitirá a Arruabarrena sumar una alternativa más en el caso de que el capitán (Leandro Paredes) finalmente no llegue.

Pese a que Paredes evoluciona favorablemente del desgarro grado II en el isquiotibial derecho y hará todo lo posible para estar en Brasil, recuperar a Battaglia es una buena noticia para Boca, ya que le permitirá a Arruabarrena sumar una alternativa más en el caso de que el capitán finalmente no llegue.

Más allá de la prolongada inactividad, el surgido de las inferiores de Huracán es un jugador de mucha experiencia, acostumbrado a jugar partidos de alta exigencia y que siempre ha rendido con la camiseta de Boca.

Si bien solo defendió la Azul y Oro en 35 partidos, llegó a ser una pieza importante para Fernando Gago y Miguel Ángel Russo, jugando todos los minutos posibles en el Mundial de Clubes y siendo titular en todos los duelos de la fase regular del Torneo Clausura. Para el tramo final del torneo sufrió un desgarro que lo marginó de varios partidos.