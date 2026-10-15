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Inter confirmó la lesión de Lautaro Martínez: el comunicado

El bahiense estará unos días fuera de la cancha.

Foto: Inter

Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular, según confirmó Inter de Milán a través de un comunicado.

El mismo explica el problema físico del Toro, tras someterse a los estudios de rigor:

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Lautaro Martínez se sometió hoy a pruebas médicas e instrumentales en el Instituto Humanitas de Rozzano.

Las pruebas revelaron una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo.

Esta lesión obligará al bahiense a estar unos días fuera de las canchas.

En su última presentación con el equipo, el jugador surgido en Liniers marcó un doblete en la derrota ante Brujas (4 a 3) por la Champions League y jugó todo el encuentro.

En lo sucesivo, Inter visitará a Bologna el sábado, por la fecha 7 de la Serie A que lidera junto a Lazio.

Luego, el miércoles 21, recibirá al Shakhtar Donetsk por la tercera jornada del certamen continental.

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