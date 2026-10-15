Vendían cartas de animé y recibieron el mensaje de un comprador famoso

En una historia de esas típicas del mundo de los coleccionistas, una cuenta de básquetbol en la red social X difundió una curiosa historia que tuvo como protagonistas al argentino Facundo Campazzo y a dos italianos que vendían cartas de animé.

Según informó @parallelecinico, la cuenta en X del blog de básquetbol La Giornata Tipo, los vendedores recibieron el contacto del base de la Selección Argentina y del Real Madrid, interesado por cartas relacionadas a la temática como Pókemon, Dragon Ball Z y One Piece.

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“Hola, chicos. Mi amigo Federico y yo hemos crecido compartiendo la pasión por el básquetbol y la colección de cartas tipo Pókemon, One Piece y Dragon Ball. Resulta que, para vender estas cartas, existe una plataforma online global y hubo que ponerse en contacto con un tal `Facundo Campazzo de Madrid´... ¡Se imaginan por qué (el mensaje) nos llamó la atención!”, dijo uno de los vendedores, al recordar el momento en que vieron la solicitud del base cordobés.

“Como es habitual en internet, pensé que se trataría simplemente de alguien usando el nombre de un personaje famoso. Pero, para sacarnos las dudas, le preguntamos. Él nos respondió, pero seguimos sin creerle”, agregó.

La historia daría un nuevo giro poco después, en el marco del partido que Real Madrid jugó el martes pasado frente a Olimpia Milano en Italia, donde el club de Campazzo se impuso 98-89.

"Hace unos días volvió a ponerse en contacto con nosotros para preguntar si aún teníamos a la venta otra de nuestras cajas de cartas. Dijo que, de ser así, este miércoles estaría en Milán para jugar contra el Olimpia en la Euroliga. Ahí empezamos a pensar que, sí, tal vez realmente se trataba de él. Finalmente, toda nuestra duda se disipó cuando nos envió dos entradas para el partido con el siguiente mensaje: `¡Son mis invitados; me encantaría conocerlos! ¡Y no se olviden de las cartas!´... Y aquí estamos: anoche, dos italianos comunes y corrientes junto a uno de los mejores jugadores de Europa, formando un trío freaky obsesionado con las cartas coleccionables", concluye el relato.

Por otra parte, Real Madrid y Facundo Campazzo volverán a ver acción por la Euroliga este jueves a las 16 (hora de nuestro país). El elenco merengue recibirá a Lyon-Villeurbane (Francia) en el Movistar Arena de Madrid.