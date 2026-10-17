Torneo Clausura: San Francisco ganó un duelo clave por el descenso y Huracán no pudo con Liniers

La fecha 12 del torneo de Primera División de la Liga del Sur tuvo este sábado dos encuentros importantes en la máxima categoría y una jornada completa en el ascenso, con resultados que comienzan a marcar el rumbo de la recta final del Clausura.

En el Hermanos Francani, San Francisco consiguió una victoria fundamental por 2 a 1 frente a La Armonía, en un enfrentamiento clave en la pelea por alejarse de la zona de descenso.

Federico Nicolás Pinedo fue la gran figura del encuentro al convertir los dos goles del Santo, a los 76 y 83 minutos, mientras que el defensor Jerónimo Juan Blanco descontó para el "Depo" a los 87.

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En el otro encuentro de la jornada, Huracán y Liniers igualaron 0 a 0 en el estadio Doctor Alejandro Pérez.

El Globo, que llegaba como líder del Clausura y único invicto del certamen, no pudo romper la resistencia del Chivo, que continúa en el fondo de la tabla del torneo con nueve puntos y lleva varias fechas sin conseguir una victoria.

Huracán, que este domingo tendrá actividad por el Torneo Regional, se mantiene en lo más alto del Clausura.

La actividad de la Primera A seguirá este domingo, cuando Sporting reciba a Libertad desde las 16, en un partido que se jugará sin público visitante.

El árbitro, en el estadio Enrique Mendizábal de Punta Alta, será Leopoldo Gorosito.

La jornada se completará el lunes, también a las 16, con el encuentro entre Villa Mitre y Bella Vista en El Fortín. Franco Páez será el encargado de impartir justicia.

-Posiciones. 1) Huracán, 18 puntos; 2) San Francisco, 18; 3) Sporting, 15; 4) Villa Mitre, 15; 5) Bella Vista, 14; 6) La Armonía, 14; 7) Libertad, 11; 8) Liniers, 10.

-Tabla acumulada. 1) Huracán, 44 puntos; 2) Bella Vista, 39; 3) Villa Mitre, 34; 4) Liniers, 33; 5) San Francisco, 31; 6) Libertad, 29; 7) La Armonía y Sporting, 28.

Olimpo sigue arriba y Tiro es escolta

En la Primera División B se disputaron los cuatro partidos correspondientes a la fecha 12 del torneo Clausura.

Olimpo se impuso por 2 a 0 ante Pacífico de Cabildo, con goles de Santiago Gabriel Llanos, a los 54 minutos, y Marco Nahuel Colmenares, a los 72.

Por su parte, Pacífico de Bahía Blanca derrotó por 1 a 0 a Dublin gracias al tanto de Emanuel Rodríguez, a los 41 minutos.

En el Onofre Pirrone, Tiro Federal venció por 1 a 0 a Sansinena con un gol de Mariano Damián Mc Coubrey a los 7 minutos.

Finalmente, Puerto Comercial y Rosario Puerto Belgrano igualaron 2 a 2 en Ingeniero White, en uno de los encuentros destacados de la jornada. Santiago José Giorgis abrió el marcador para el local a los 17 minutos; Sebastián Amado Mendoza empató a los 48 y Favio Alejandro Durán puso en ventaja a Rosario a los 54. Alejo Gil estableció el 2 a 2 definitivo a los 57.

El encuentro tuvo además el debut de Walter Martínez como entrenador de Rosario Puerto Belgrano, tras la salida de Marcelo Katz. El partido se disputó sin público visitante.

-Posiciones. 1) Olimpo, 27 puntos; 2) Tiro Federal, 22; 3) Rosario Puerto Belgrano, 21; 4) Puerto Comercial, 19; 5) Pacífico de Bahía Blanca, 15; 6) Sansinena, 11; 7) Pacífico de Cabildo, 9 y 8) Dublin, 4.

-Tabla acumulada. 1) Tiro Federal, 49 puntos; 2) Rosario Puerto Belgrano, 47; 3) Comercial, 46; 4) Olimpo, 43; 5) Sansinena, 32; 6) Pacífico de Bahía Blanca, 23; 7) Dublin, 21 y 8) Pacífico de Cabildo, 17.