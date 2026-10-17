Torneo Clausura: la fecha 12 se abre con 6 partidos y mucho en juego

Con 6 partidos se pone en marcha la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga del Sur, a falta de tres jornadas para que finalice la fase regular.

Hoy habrá 2 encuentros en la Primera División "A", que continuará mañana y finalizará el lunes con los cotejos restantes. Todos desde las 16.

Mientras que la Primera División "B" se jugará íntegramente hoy, con un juego a las 11 y los otros 3 restantes a partir de las 16.

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*En la elite

En la división superior habrá dos interesantes propuestas esta tarde.

En el Hermanos Francani, La Armonía y San Francisco juegan un duelo clave por la zona de descenso.

El árbitro del encuentro será Pablo Leguizamón.

De momento, el Depo y el Santo comparten la última colocación en la tabla general junto a Sporting, que mañana recibirá a Libertad.

En el último antecedente, San Francisco venció a La Armonía por 1 a 0 en el Gustavo Novoa.

Además, en el Doctor Alejandro Pérez, el líder Huracán visitará al colista Liniers.

El juez en la avenida Alem será Julián Horticolou.

El Globo, que mañana verá acción por el Torneo Regional, es el único invicto del Clausura y viene de empatar sin goles ante La Armonía.

El Chivo, en tanto, suma 9 unidades y no gana desde la fecha 7, cuando venció a La Armonía por 2 a 0.

*Cómo sigue

La fecha en la "A" seguirá mañana, con el duelo entre Sporting y Libertad, desde las 16 y sin público visitante. El árbitro será Leopoldo Gorosito.

Mientras que el lunes Villa Mitre recibirá a Bella Vista en El Fortín, también a las 16 y con Franco Páez como juez principal.

*Las tablas en la "A"

Así están las posiciones tras la disputa la fecha 11:

-Clausura: 1°) Huracán, 17 puntos; 2°) San Francisco, Sporting y Villa Mitre, 15; 5°) Bella Vista y La Armonía, 14; 7°) Libertad, 11 y 8°) Liniers, 9.

-Acumulada: 1°) Huracán, 43 puntos; 2°) Bella Vista, 39; 3°) Liniers, 32; 4°) Villa Mitre, 34; 5°) Libertad, 29; 6°) San Francisco, La Armonía y Sporting, 28.

*En el ascenso

La Primera División "B" disputará la fecha 12 íntegramente hoy, con un partido adelantado y que puede definir mucho.

El primer juego irá a las 11 y medirá al líder Olimpo y Pacífico de Cabildo, que marcha anteúltimo.

En caso de que el aurinegro gane y se den otros resultados podría asegurarse el número 1.

Lucas González será el árbitro del partido.

El resto de la programación irá a las 16.

Uno de los platos fuertes del día irá en el Puerto, cuando Comercial (cuarto) reciba a Rosario Puerto Belgrano (segundo).

La visita, además, tendrá la novedad del debut de Walter Martínez como entrenador, quien reemplazará en el cargo a Marcelo Katz.

"Nos dijeron que nos teníamos que ir porque no nos podían pagar más: ni lo anterior, ni esto, ni lo que viene", le explicó el DT saliente a La Nueva.

El juez del encuentro en Ingeniero White será arbitrado por Fernando Márquez y se jugará sin público visitante.

Además, en el Onofre Pirrone, Tiro Federal esperará por Sansinena. El árbitro será Daniel Méndez.

El local marcha tercero y puede asegurar su lugar en los playoffs. Mientras que el albirrojo buscará puntos clave para seguir con chances de estar en los cruces.

Por último, Dublin y Pacífico de Bahía Blanca se medirán en el barrio San Martín.

El juez en cancha del Rojo será Derlis Molina.

*Las tablas en la "B"

Así están las posiciones tras disputarse la fecha 11:

-Clausura: 1°) Olimpo, 24 puntos; 2º) Rosario, 20; 3°) Tiro Federal, 19; 4º) Comercial, 18; 5°) Pacífico BB, 12; 6º) Sansinena, 11; 7º) Pacífico de Cabildo, 9 y 8°) Dublin, 4.

-Acumulada: 1°) Rosario y Tiro, 46 puntos; 3º) Comercial, 45; 4°) Olimpo, 40; 5°) Sansinena, 32; 6°) Dublin, 21; 7°) Pacífico BB, 20; y 8º) Pacífico de Cabildo, 17.