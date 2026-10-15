Katz dejó de ser el DT de Rosario: "Nos dijeron que nos teníamos que ir porque no nos podían pagar"

Marcelo Katz dejó de ser el entrenador del plantel superior de Rosario Puerto Belgrano.

El DT debió dar un paso al costado debido a la crisis económica e institucional que atraviesa el elenco puntaltense.

"Nos dijeron que nos teníamos que ir porque no nos podían pagar más: ni lo anterior, ni esto, ni lo que viene", le resumió Katz a La Nueva.

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Pese a este delicado y difícil contexto, el equipo al mando del "Profe" se encontraba realizando una gran campaña en el Primera División "B" de la Liga del Sur.

El elenco de la casaca francesa está segundo con 20 puntos, a 4 del líder Olimpo, único equipo que lo venció en la segunda mitad del año.

Además es uno de los que más punto sumó en la tabla anual, junto con Tiro Federal tienen 46 unidades.

En lo sucesivo, Rosario visitará a Comercial el próximo sábado, por la fecha 12 del certamen.

Este encuentro y lo que restan de la temporada los dirigirá Walter Martínez, entrenador de las categorías formativas del club.