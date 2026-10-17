"¿A quién querés que ponga, a mi vieja?": el enojo de Omar De Felippe, tras la derrota de Talleres ante Boca

Talleres perdió frente a Boca, 2 a 1, y en conferencia de prensa el entrenador Omar De Felippe explotó cuando le preguntaron respecto de los juveniles y la presencia de jugadores que irritan el hincha.

"¿A quién queres que ponga, a mi vieja?... Pongo a los que están mejor y a los que entrenan para que asuman la responsabilidad. Jugadores grandes y jugadores muy chicos, los del medio no están. Hay mucho para evaluar y entender cómo es este proceso del fútbol profesional; cuándo usar a los chicos y cuándo no", argumentó.

"Ya probamos dos partidos a Baroni (Giovanni). Muy bien, pero nos hicieron el gol de una pelota que le robaron. Esto es lo que pasa con los chicos. Son proyectos, hay que ir llevándolos y tiene que haber un equipo de grandes y cuando el momento sea el ideal, ponerlos. Pero hay grandes que no están bien", amplió.

De Felippe reconoció: "Eestoy caliente porque perdimos, no enojado".

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Y agregó: "En este nivel ya no se enseña, hay que rendir", remarcando que "día a día hacemos la valoración de los jugadores y hoy por hoy no se puede pensar en lo que vendrá el año que viene porque hay que enfocarse en mejorar lo que hay".