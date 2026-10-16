En su segundo partido, Unión Bahía ya sabe lo que es ganar por la Liga Nacional: triunfazo ante Peñarol

Tombesi busca el aro, con Manu Ginóbili como "testigo" en Bahiense del Norte. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

¡Qué triunfazo!

Una noche redonda vivió Unión Bahía al vencer a Peñarol de Mar del Plata y conseguir, en su segunda presentación, la primera victoria de su historia en la Liga Nacional Femenina de Básquetbol.

Con una sólida labor defensiva y algunas individualidades en alto nivel, el equipo de nuestra ciudad se impuso por 71 a 58, apenas 24 horas después de su histórico debut ante Boca Juniors.

En un Manu Ginóbili que lució un muy buen marco de público y que será su casa por el resto de la temporada, el equipo bahiense cerró una noche perfecta antes de salir por primera vez a la ruta.

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Sorzini busca pase ante la pegajosa marca de Selent.

Un gran marco mostró el Manu Ginóbili, en la primera de muchas localías de Unión Bahía.

Las dirigidas por Julián Turcato tuvieron como destacadas en el goleo a Amparo Althabe (19 años), quien finalizó con 15 puntos, con 3-4 en triples, 6-8 en simples y 0-2 en dobles.

Además, hubo 14 de Ileana Corvalán y 12 (más 8 rebotes) de Isabella Roldán (17 años).

Mientras que en Peñarol, María Celeste Selent (de 42 años) fue la única en llegar a dos dígitos, siendo la goleadora del juego con 16 tantos.

*El desarrollo

Unión Bahía mostró un comienzo de menor a mayor, luego de unos primeros minutos en los que se mostró algo atado adelante y sin ser del todo sólido atrás.

Luego del 7-2 en contra en el inicio, ante un Peñarol que tuvo mayor facilidad para anotar, el equipo bahiense fue haciendo pie de a poco y se fue soltando.

Un triple de Corvalán y otro de Roldán le permitieron al local desatar el nudo y empezar a fluir.

Roldán intenta el tiro ante la fuerte marca de Selent.

A partir de esas dos bombas, el equipo dirigido por Turcato fue creciendo, todas las jugadoras tuvieron su aporte y aprovecharon su rato, atrás y también adelante.

La rotación fue surtiendo efecto, las 9 jugadoras que sumaron minutos en el primer tiempo dejaron su granito de arena en distintos rubros y eso empezó a verse en los dos costados de la cancha.

Tras ganar el primer cuarto por 21 a 19, el inicio del segundo período fue a puro triple por lado.

Althabe marca en la salida a Carosio.

De hecho, los primeros 15 puntos del parcial fueron por esa vía, con Unión Bahía sumando 9 unidades con dos triples de Althabe (11 puntos en el primer tiempo) y una bomba de Juana Montivero.

Esa confianza adelante, sumado a que atrás fue endureciendo la marca, le permitió al representante bahiense seguir estirando la ventaja, que llegó a ser de 10 (39-29) con el segundo triple de Montivero que dejaba al equipo con un muy buen porcentaje a distancia: 6-13.

Una pequeña reacción de Peñarol en el cierre del primer tiempo plasmó un marcador algo más ajustado, con las locales arriba por 6 (39-33) camino al vestuario.

Al regreso del descanso largo y luego de aquel rato a puro triples, Unión Bahía arrancó el complemento jugando a otro registro, atacando el aro o sumando en la pintura, sobre todo con Delfina Alves da Florencia e Isabella Roldán.

Con esa fórmula mantuvo la diferencia a 9 (44-35) y 7 puntos (46-39).

Leguizamón "usa" la cortina de Tombesi para empezar la jugada.

No obstante, en un ritmo de juego más vertiginoso, el equipo local fue perdiendo algo de solidez defensiva y Peñarol fue anotando con mayor facilidad, con el aporte de Demarsico y lo que siempre la daba Selent.

A la vez que Bahía fue perdiendo de eficiencia adelante y le costó encontrar vías de gol, la visita achicó a 3 y el dueño de casa entró al último parcial ganando por 53-50.

Ese resultado algo ajustado, dejaba todo por verse para el último cuarto.

Fue ahí, en el momento de mayor tensión, donde Unión Bahía mostró su mejor versión y, sobre todo, la madurez y actitud para cerrar el juego y quedarse con su primera victoria.

Es que ajustando la defensa, empezó a fluir mejor en ataque y armó un parcial de 9 a 1 en el inicio del período, que coronó con dos "golazos", de Tombesi y Montivero, para escapar a 11 (62-51).

Tombesi lanza por encima de Coli.

Delfina Alves de Florencia deja la bandeja bien alto.

De todos modos, Peñarol no bajaría la guardia tan fácil: se puso más firme atrás y obligó a las bahienses a tirar incómodas. Encima, adelante tuvo a Demarsico incisiva, más el aporte de sus jugadoras de talla para llegar a achicar a 4 (62-58) con 4 minutos por jugar y llenó de tensión el cierre. Aunque ahora sin Regina Carosio, quien salió por 5 faltas y algo molesta con los jueces.

Faltando 1m54s por jugar llegó un doble y bonus anotado por de Tombesi tras asistencia de Leguizamón, la encargada de comandar la batuta en el local, para dejar al dueño de casa arriba por 7 (65-58).

Esa conversión quebró el juego, porque a eso se sumó una seguidilla de defensas excelentes de Unión Bahía, que ya no recibió más puntos, y encima encontró en un triple esquinado de Althabe (tras una muy buena jugada colectiva) y un doble de Alves da Florencia siendo la frutilla de ideal del postre, para cerrar otra noche histórica con la máxima del juego .

Porque si la de jornada de ayer en Villa Mitre quedará en los libros por el debut, hoy se registrará por el primer triunfo.

Ojalá vengan muchos más...

*Cómo sigue

Tras esta doble presentación en casa, Unión Bahía afrontará su primera gira en la Liga Nacional.

La próxima semana se medirá ante El Biguá e Independiente, en Neuquén, el jueves y viernes.