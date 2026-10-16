Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Básquetbol.

LBB Plata: El Nacional se metió en cuartos de final y Espora volvió a festejar ante La Falda

El celeste cruzará ante San Lorenzo, que fue Nº1. En tanto, los puntaltenses sumaron el tercer triunfo ante el mismo rival, el único al que pudo ganarle.

Albano Schneider controla la pelota ante Gastón Berdini. Atrás, Agustín Icasto. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

El Nacional derrotó esta noche a Velocidad, 64 a 59, y se convirtió en el último clasificado a cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, mientras que Espora superó de visitante a La Falda, 64 a 54, en el primer juego de la serie -al mejor de cinco- por la permanencia.

Agustín Catalán dejó plantados a Ferrari y Gastón Berdini.

Los cuartos de final se disputarán desde el martes, al mejor de tres, con San Lorenzo (1º)-El Nacional (8º), Altense (2º)-Ateneo (7º); 9 de Julio (3º)-Argentino (6º) y Comercial (4º)-Sportivo (5º).

Mientras que la serie por la permanencia continuará el próximo viernes, en el José Galié de Espora.

El perdedor de esta serie descenderá a la LBB Bronce, mientras que el vencedor disputará la promoción -al mejor de cinco- ante el segundo de la LBB Bronce.

El Nacional 64, Velocidad 59

El Nacional rompió con el antecedente que arrastraban con Velocidad, pudo ganar de local, 64 a 59 -hasta ahora se habían vencido ambos de visitantes- y obtuvo el último lugar para los cuartos de final, donde cruzará con San Lorenzo (1º)

De esta manera, el celeste logró defender el octavo lugar con el que terminó la fase regular y Velocidad, que había sido 10º en fase regular, sacó de competencia a Bahía Basket (9º) y ahora finalizó la temporada.

Santiago Ferrari lee la defensa de Facundo Dulsan.

El celeste hoy tuvo inspirado al platinado Facundo Dulsan, quien convirtió 24 puntos, con 6-10 en triples y 3-3 en dobles, más 8 rebotes y 3 recuperos.

Por su parte, Albano Schneider bajó 8 rebotes y metió 13 puntos (5-10 en t2 y 3-5 en t1).

En Velo, hubo 16 unidades de Bruno Aceituno (1-2 en t3, 4-7 en t2 y 5-6 en t1), más 7 rebotes, en tanto que Bruno Mandolesi completó 16 unidades y 7 recobres.

El Nacional (64): R. Arce (6), F. Dulsan (24), I. Errazu (3), A. Catalán (9), A. Schneider (13), fi; V. Ruibal (4), E. Walter (2), S. Marzialetti (3), A. Ferreyra y V. Díaz. DT: Juan Cruz Santini.

Velocidad (59): S. Dutari (8), S. Ferrari (4), G. Berdini (5), F. Berdini (3), A. Icasto (7), fi; B. Aceituno (16), B. Mandolesi (16) y R. Ayala. DT: Alan Rava.

Cuartos: El Nacional, 10-13; 26-28 y 51-41.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Joel Schernenco.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

La Falda 54, Espora 64

Espora consiguió la tercera victoria y nuevamente fue ante La Falda, 64-54, único rival al que pudo superar en la temporada, en la que perdió los restantes 22 partidos.

De esta manera, el equipo puntaltense se quedó con la localía, que intentará defenderla en su escenario, en esta serie que se jugará al mejor de cinco.

La visita dominó ampliamente los rebotes, 51 a 32, rubro en el que se destacó Mauro Veliz, con 10, completando un doble-doble con 17 puntos (1-3 en t3, 4-5 en t2 y 6-6 en t1).

En tanto, Julián Martínez anotó 16 puntos, incluídos 2-5 en triples (Espora tuvo un pobre 4-26), 4-7 en dobles y 2-2 en libres, además de 5 rebotes. Y Juan Manuel Coronel también colaboró en la lucha aérea, con 9 rebotes.

El principal goleador del partido fue Benjamín Minucci, del local, con 18 puntos (1-6 en triples, 4-6 en dobles y 7-9 en libres), más 8 rebotes.

La Falda (54): B. Minucci (18), F. Riccio (4), J. Marcos, (6), I. Frisón (10), M. Cuchetti (6), fi; B. Jaratz (10), P. Amigo y B. Mangiapane. DT: Juan Miguel Vigna.

Espora (64): A. Miguez (5), M. Véliz (17), J. Martínez (16), J. Coronel (2), T. Galant (10), fi; L. Ruiz (7) y M. Achor (7). DT: Leandro Carbonell.

Cuartos: La Falda, 16-13; 25-28 y 39-47.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedán y Ariel Di Marco.⁩ 

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Serie: Espora, 1-0.

 

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE