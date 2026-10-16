LBB Plata: El Nacional se metió en cuartos de final y Espora volvió a festejar ante La Falda

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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El Nacional derrotó esta noche a Velocidad, 64 a 59, y se convirtió en el último clasificado a cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, mientras que Espora superó de visitante a La Falda, 64 a 54, en el primer juego de la serie -al mejor de cinco- por la permanencia.

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Agustín Catalán dejó plantados a Ferrari y Gastón Berdini.

Los cuartos de final se disputarán desde el martes, al mejor de tres, con San Lorenzo (1º)-El Nacional (8º), Altense (2º)-Ateneo (7º); 9 de Julio (3º)-Argentino (6º) y Comercial (4º)-Sportivo (5º).

Mientras que la serie por la permanencia continuará el próximo viernes, en el José Galié de Espora.

El perdedor de esta serie descenderá a la LBB Bronce, mientras que el vencedor disputará la promoción -al mejor de cinco- ante el segundo de la LBB Bronce.

El Nacional 64, Velocidad 59

El Nacional rompió con el antecedente que arrastraban con Velocidad, pudo ganar de local, 64 a 59 -hasta ahora se habían vencido ambos de visitantes- y obtuvo el último lugar para los cuartos de final, donde cruzará con San Lorenzo (1º)

De esta manera, el celeste logró defender el octavo lugar con el que terminó la fase regular y Velocidad, que había sido 10º en fase regular, sacó de competencia a Bahía Basket (9º) y ahora finalizó la temporada.

Santiago Ferrari lee la defensa de Facundo Dulsan.

El celeste hoy tuvo inspirado al platinado Facundo Dulsan, quien convirtió 24 puntos, con 6-10 en triples y 3-3 en dobles, más 8 rebotes y 3 recuperos.

Por su parte, Albano Schneider bajó 8 rebotes y metió 13 puntos (5-10 en t2 y 3-5 en t1).

En Velo, hubo 16 unidades de Bruno Aceituno (1-2 en t3, 4-7 en t2 y 5-6 en t1), más 7 rebotes, en tanto que Bruno Mandolesi completó 16 unidades y 7 recobres.

El Nacional (64): R. Arce (6), F. Dulsan (24), I. Errazu (3), A. Catalán (9), A. Schneider (13), fi; V. Ruibal (4), E. Walter (2), S. Marzialetti (3), A. Ferreyra y V. Díaz. DT: Juan Cruz Santini.

Velocidad (59): S. Dutari (8), S. Ferrari (4), G. Berdini (5), F. Berdini (3), A. Icasto (7), fi; B. Aceituno (16), B. Mandolesi (16) y R. Ayala. DT: Alan Rava.

Cuartos: El Nacional, 10-13; 26-28 y 51-41.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Joel Schernenco.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

La Falda 54, Espora 64

Espora consiguió la tercera victoria y nuevamente fue ante La Falda, 64-54, único rival al que pudo superar en la temporada, en la que perdió los restantes 22 partidos.

De esta manera, el equipo puntaltense se quedó con la localía, que intentará defenderla en su escenario, en esta serie que se jugará al mejor de cinco.

La visita dominó ampliamente los rebotes, 51 a 32, rubro en el que se destacó Mauro Veliz, con 10, completando un doble-doble con 17 puntos (1-3 en t3, 4-5 en t2 y 6-6 en t1).

En tanto, Julián Martínez anotó 16 puntos, incluídos 2-5 en triples (Espora tuvo un pobre 4-26), 4-7 en dobles y 2-2 en libres, además de 5 rebotes. Y Juan Manuel Coronel también colaboró en la lucha aérea, con 9 rebotes.

El principal goleador del partido fue Benjamín Minucci, del local, con 18 puntos (1-6 en triples, 4-6 en dobles y 7-9 en libres), más 8 rebotes.

La Falda (54): B. Minucci (18), F. Riccio (4), J. Marcos, (6), I. Frisón (10), M. Cuchetti (6), fi; B. Jaratz (10), P. Amigo y B. Mangiapane. DT: Juan Miguel Vigna.

Espora (64): A. Miguez (5), M. Véliz (17), J. Martínez (16), J. Coronel (2), T. Galant (10), fi; L. Ruiz (7) y M. Achor (7). DT: Leandro Carbonell.

Cuartos: La Falda, 16-13; 25-28 y 39-47.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedán y Ariel Di Marco.⁩

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Serie: Espora, 1-0.