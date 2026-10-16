Bahía debutó esta tarde con triunfo en el Provincial U17 que se disputa en Tres Arroyos

Con la base de este plantel, Bahía ganó en el debut. Foto: prensa ABB.

El seleccionado bahiense U17 femenino derrotó a Necochea, 52 a 44, en el debut en el Provincial U17 de Tres Arroyos.

Tras tener fecha de descanso en la jornada inaugural, y aprovechando el plantel para presenciar el debut de Unión Bahía en la Liga Nacional, las chicas afrontarán su segundo partido desde las 20, frente al local, que anoche también derrotó a Necochea, 74 a 55, por la zona Sur.

Bahía ya se aseguró la clasificación a semifinales, que serán mañana, cuando crucen 1º Sur-2º Norte, y desde las 20, 1º Norte-2º Sur.

Por la zona Norte, esta mañana, Chivilcoy superó a La Plata, 77 a 56, mientras que tuvo libre Junín, que ayer derrotó a Chivilcoy, 70 a 53. A las 18 cerrarán la fase regular La Plata-Junín.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Todos los partidos se están disputando en cancha de Argentino Junior.

En Bahía recién se sumarán mañana Isabella Roldán, Juana Montivero e Isabel Sorzini, quienes jugarán esta noche con Unión Bahía frente a Peñarol, en el Manu Ginóbili.

La primera presentación de Bahía fue positiva, considerando la logística y el contexto, que dejó algunas jugadoras en la ciudad y el plantel viajó anoche sobre 23.15, tras el partido de Liga.

Lo cierto que las chicas pudieron focalizarse en este primer juego y ya desde el arranque (14-2), cerrando el cuarto 20-6.

Esa diferencia les permitió tener una base de puntos para afrontar los momentos más críticos del partido.

La síntesis:

Necochea (44): A. Di Diore (6), I. Varela, F. Gratia, F. Pecar (8), M. Coria, fi; M. Martiarena, L. Desinder (11), C. Martínez (6), E. Safenreiter (10), B. Moscuzza (3) y G. Saldungaray. DT: Alberto Pastrello.

Bahía Blanca (52): I. Larrasolo (8), I. Canutti (7), R. Vasconcelo (4), S. Schroh (9), M. Kloverdanz (4), fi; J. Quinteros (4), C. Gherzi (2), C. Pisani (6), G. Alarcón (4), C. Zanotto (4), C. Maggi y U. Di Yorio. DT: Gustavo Candia.

Cuartos: Necochea, 6-20; 16-34 y 30-41.

Àrbitros: Julián Amieva (La Plata) y Lucas Franchi (Chivilcoy).

Cancha: César “Griyo” Goizueta (Argentino Junior).

El plantel

Jugadora Equipo

Uma Di Yorio Bahiense del Norte

Clara Pisani Bahiense del Norte

Camila Gherzi Bahiense del Norte

Julia Quinteros Bahiense del Norte

Juana Montivero Bahiense del Norte

Renata Vasconcelo Bahiense del Norte

Isabella Canutti Bahiense del Norte

Camila Zanotto Bahiense del Norte

Isabella Roldan 9 de Julio

Isabella Larrasolo 9 de Julio

Isabel Sorzini 9 de Julio

Catalina Maggi 9 de Julio

Guadalupe Alarcón 9 de Julio

Sofia Schroh L.N. Alem

Mia Kloverdanz Comercial

Entrenador: Gustavo Candia.

Asistente: Emiliano Roldán.

Preparadora física: Valentina Luján.

Delegada: Paula Barbieri.