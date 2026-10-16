Bahía empató con Litoral y jugará por la permanencia en la elite nacional

El Seleccionado Mayor femenino de la Asociación Bahiense de Hockey cerró hoy la fase de grupos del Campeonato Argentino, Zona Campeonato, que se desarrolla en Córdoba bajo la fiscalización de la Confederación Argentina y reúne a los mejores 8 elencos del país.

El combinado de nuestro medio igualó 1 a1 ante Litoral y terminó tercero en la Zona A, por lo que a partir de mañana deberá defender su plaza en el certamen más prestigioso de Argentina.

El gol del Naranja lo anotó Agustina Lértora, a los 20 minutos, y antes de que el juego estuviera demorado por tormenta.

Al regreso, Litoral lo igualó por intermedio de Cora Bongiorno, a los 37.

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Con este resultado, Bahía finalizó tercero en el grupo y mañana se medirá ante San Juan, cuarto de la Zona B.

El duelo se jugará desde las 11.50 y se disputará en la cancha "Soledad Garcia".

Si el elenco de la ABH se impone, jugará la final por el quinto puesto y asegurará su plaza en la Zona Campeonato.

En caso de caer, se medirá ante el vencedor de Entre Ríos o Tandil para defender su lugar en la elite nacional.

*El camino de Bahía

Fecha 1: Bahía 3-1 Mar del Plata (Gabriela Ludueña, Agustina Lértora y Lucía Alejo)

Fecha 2: Bahía 0-4 Buenos Aires.

Fecha 3: Bahía 1-1 Litoral (Agustina Lértora).

*El Plantel

-Jugadoras: Agostina Aguzzi (Universitario), Delfina Pascualini (El Nacional), Morena Guimaráenz (Universitario), Agostina Dottori (Universitario), María Sol Ayala (Monte Hermoso), Gabriela Ludueña (Tristán Suárez HC), Isabella Orioli (Universitario), Martina Orioli (Universitario), Guadalupe Brezina (El Nacional), Candela Esandi (San Francisco), María Paz Aispuro (El Nacional), Ximena Garciandia (Sociedad Sportiva), Martina Agudiak (Banco Provincia), Eugenia Etulain (Argentino), Luciana Argüello (San Lorenzo), Agustina Lértora (Universitario), Pilar García Martínez (El Nacional), Martina Moroni (Belgrano), Agustina Etulain (Argentino) y Lucía Alejo (Monte Hermoso).

-Entrenador: Cristian Bossia.

-Asistente: Ricardo Mora.

-Preparador físico: Agustín Ferrer.

-Video análisis: Facundo Sanhueza.

-Presidenta de delegación: Marcela Domenech.

-Jefa de equipo: Catalina Quintero.

-Kinesióloga: Josefina Calió.

-Jefa de prensa: Mayra Gómez.