Ramón Díaz rompió el silencio en medio de los rumores: "Nadie de River se comunicó"

Ramón Díaz eligió romper el silencio en medio de los rumores que lo ubican en el banco de suplentes de River como sucesor de Leonardo Ponzio y aseguró que no recibió ningún llamado del club, pero se encuentra con el teléfono abierto y a la espera de que se concrete su gran anhelo.

"Con nosotros no habló nadie. Ni conmigo ni con Emiliano. Nadie de River se comunicó", sostuvo el Pelado en diálogo con 'Y ya lo ve, y ya lo ve' por Love Streaming.

Más allá de haber negado conversaciones con la dirigencia del Millonario, Ramón no ocultó su deseo de retornar al club en el que es ídolo.

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"Deseché una gran oportunidad en Corinthians esperando a River. Cuando se dé. Yo a River quiero que le vaya bien", contó.

En esa misma línea y sin nombrar a la institución de Núñez, Emiliano Díaz había compartido días atrás un mensaje para los hinchas del Timao en el que explicaba.

"Hoy tengo el deber como profesional, más precisamente como hijo, de acompañar a la persona que apostó todo en mí en un momento muy difícil y que quiere cumplir su último sueño en el fútbol", dijo.

El partido del próximo domingo frente a Belgrano en Córdoba puede ser clave en caso de un resultado negativo para que el desembarco de los Díaz en River finalmente se concrete. Y de forma acelerada. Ahí viene Ramón...