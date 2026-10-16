"No me sorprendió el marco de público, porque Bahía tiene pasión por el básquet", destacó Josefina Torruella

La bahiense Josefina Torruella está disfrutando del invicto en la Liga Nacional Femenina con Independiente de Neuquén y, al mismo tiempo, a la distancia celebra la llegada de Unión Bahía a la elite, con todo lo que significa para la ciudad.

Ella fue una de las jugadoras surgidas cuando empezó a reinsertarse el femenino en el ámbito local, más tarde abriendo alas en busca de otros destinos que la llevaron a jugar afuera de la ciudad, incluyendo también el exterior.

Y anoche, mientras debutaba Unión Bahía en un colmado José Martínez, ella jugaba con Independiente ante Quilmes, consiguiendo su segundo triunfo.

"Una lástima que coincidieran los partidos. Estaba con la cabeza pensando cómo les estaría yendo allá (por el partido ante Boca). Si bien me pone muy contenta, no me sorprendió el marco de público, porque Bahía tiene pasión por el básquet. Ver la cancha llena, es un orgullo que lo haya logrado el femenino", dijo en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

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Desde sus inicios a hoy existió un gran cambio en cuanto al espacio que se ganó el femenino.

"El crecimiento es enorme, ya desde que el femenino pudo competir mixto en las categorías formativas, ahí dio el salto. No tenía dudas de que si Bahía crecía a nivel institucional iba a llegar adonde está hoy, porque en Bahía se vive Básquet, se nota en las pibas y los pibes", resaltó.

Independiente, como varios equipos, es absolutamente nuevo.

"Nunca habíamos jugado juntas y hay otros en la misma situación. A medida que pasan lo partidos cada una tiene que ver el lugar que ocupa y el rol que cumplir. Sabemos que tenemos un equipo que va a pelear todos los partidos y que estos dos primeros partidos eran factibles (ante El Biguá y Quilmes), pero es un torneo que no podés esperar nada, porque es tan parejo que es ir a luchar cada partido, es una lotería", señaló.

Su regreso al país se dio a partir de la posibilidad que genera la Liga Nacional.

"Siempre estuvo el sueño de volver a jugar en mi país. Fueron ocho años afuera y poder volver y ser profesional acá era algo que deseaba mucho", reconoció.

También, junto con ella, volvió su novio, Joaquín Sánchez, actualmente en La Unión (Colón) jugando la Liga Argentina. Y ella puntualizó las similitudes deportivas que tienen en común.

"Los dos somos de atacar, de tener protagonismo. Él siempre jugó más de dos o tres y yo más bien soy base. Este año estoy en otro rol, así que nos parecemos un poco más. Pero para mí es un jugadorazo, así que decirme que me parezco es un orgullo", reconoció Jose.

El próximo partido de Independiente será nuevamente en Neuquén, recibiendo nada menos que a Unión Bahía.

"Serán muchas emociones encontradas", confesó Josefina, quien fue distinguida por la ABB en el torneo 2025, imponiendo su nombre al torneo de Primera local.

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