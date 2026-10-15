Tombesi, protagonista del debut de Unión Bahía ante Boca: "Ojalá no se nos borre nunca este recuerdo"

El aplauso cerrado con el que la multitud que copó el José Martínez despidió a Unión Bahía, fue el cierre perfecto para una noche histórica y soñada para el básquetbol de la ciudad.

El estreno de la fusión deportiva (entre 9 de Julio y Bahiense del Norte) en la Liga Nacional Femenina se vivió en un gimnasio de Villa Mitre repleto, con gente que llegó a acompañar a las chicas, a ver de cerca el poderío de Boca y, por qué no, a ser parte de otro suceso que marcará al deporte bahiense.

Por todo lo que habían en juego en cuanto emociones y la diferencia de expectativas de un plantel y otro, el triunfo Xeneize (por 67 a 38), casi que quedó en segundo plano.

"La verdad que no sé qué decirte: esto es lo que sueña todo deportista, ni siquiera un jugador de básquet. Jugar contra Boca, de local, llenar la cancha... fue una locura. Estoy muy contenta por todo lo que pasó", abrió la charla Belén Tombesi, goleadora de Unión Bahía en el debut.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Tengo un montón de sensaciones, pensé en este escenario hace mucho tiempo, desde que me enteré que Bahía tenía la posibilidad de jugar la Liga. Cuando me enteré que en la zona había equipos como Boca, no paré ni un segundo en imaginarme este escenario. Creo que para Bahía es algo histórico y creo que, con nuestras herramientas, hicimos un buen papel. Intentamos siempre jugar y ellas también lo intentaron, eso también se valora", reconoció.

El increíble marco de público fue otro de los grandes acontecimientos esta noche.

"En el básquet femenino es algo que pasa muy pocas veces, estamos todas muy contentas más allá del resultado, porque sabemos lo que significa esto y que es muy difícil que se vuelva a repetir", reconoció Belén.

Más allá del resultado, Bahía se llevará más de un aspecto positivo en cuanto al juego.

"Mi sensación es que hicimos un buen papel, jugamos contra jugadoras de Selección Argentina, que tienen muchísimas Ligas encima y lo hicimos de igual a igual. Estoy orgullosa por eso", dijo Tombesi, quien fue un poco "local" en cancha de Villa Mitre, donde es profe.

Esta noche, las chicas de Unión Bahía midieron fuerzas ante jugadoras de renombre, algunas de Selección Argentina y con muchísima experiencia.

Entre ellas, Luciana Delabarba, una de las figuras más conocidas del básquet femenino actual y quien se sacó fotos con los fanáticos un rato largo después de que terminara el juego.

"Salvando las distancias, al principio es como si jugaras contra Messi. Por ejemplo: yo soy hincha de Boca y creo que eso me motivó mucho más para jugar este partido. Pensaba... ojalá que las mate a goles, jaja. Por suerte algún puntito les pude hacer: hoy fue un sueño para todos, para nosotras, para el cuerpo técnico, para todo Bahía...", insistió Belu.

Cuando aún quedaban 7:54 por jugar del primer cuarto, Belén Tombesi escribió su nombre en la historia, al anotar el primer punto de Unión Bahía, para el 2-5 parcial.

"Te confieso que eso también lo manifesté toda la semana, me imaginé este escenario, metiendo algún doble medio sucio. Fui como cumplir un sueño", admitió Belén, quien finalizó su planilla con 10 tantos.

"Sinceramente nunca imaginé esto -agregó-, como nos dijo nuestro entrenador en el vestuario: esto hasta hace dos años era impensado. Hasta hace un mes era impensado. Es un sueño, no se puede creer. Ojalá que no se nos borre nunca el recuerdo de lo que vivimos hoy, fue hermoso".

Una vez asimilado el histórico debut, Bahía tendrá poco tiempo para volver a salir a la cancha, ya que este viernes se medirá ante Peñarol de Mar del Plata en el Manu Ginóbili de Bahiense del Norte.

"Creo que esa es la parte más difícil: cambiar el chip. Porque hoy fue un día muy especial para el equipo, para la ciudad, por el marco de gente, por el rival. Fue como muchísimo. Mañana tenemos mas trabajo y va a estar duro", avisó Belén.

Primero a disfrutar y atesorar para siempre aquel aplauso cerrado de un estadio colmado, bien merecido lo tienen.