Gimnasia le ganó a Huracán por 2-1 sobre la hora y trepó a la punta de la zona B del Clausura

Gimnasia y Esgrima de La Plata jugó un buen primer tiempo y sentenció el partido de forma agónica, para ganarle por 2 a 1 a Huracán y compartir el liderazgo de la zona B del Torneo Clausura 2026, con una temporada que lo ilusiona con la clasificación a la Copa Libertadores.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el experimentado mediocampista Ignacio “Nacho” Fernández abrió el marcador en el estadio Tomás Adolfo Ducó, a los 18 minutos del primer tiempo y, tras la igualdad parcial de Jordy Caicedo en 38 del segundo y de penal, Germán Conti cerró el partido de cabeza, en el sexto minuto de descuento.

El triunfo deja al equipo de Ariel Pereyra igualado en la primera posición del grupo B junto a Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors, con 22 puntos, mientras que el “Globo” marcha sexto con 19 unidades.

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En la próxima fecha, el “Lobo” será local ante Sarmiento el viernes 23 de octubre a las 19, mientras que los dirigidos por Diego Martínez visitarán a Rosario Central el sábado 24 desde las 21:30.

En un primer tiempo cambiante, el local arrancó mejor y tuvo la primera llegada de riesgo, a los cinco minutos, en la que un remate pinchado de Facundo Waller superó al arquero Harlen Castillo e impactó en su poste izquierdo.

A los 14 minutos de la primera parte, Caicedo bajó dentro del área un centro que venía desde la izquierda y permitió un nuevo remate de Waller, que le puso el empeine a su remate bajo, que Castillo desvió sobre su palo izquierdo.

Gimnasia abrió el marcador y comenzó a dominar a los 18 minutos, cuando una mala salida desde el fondo de Huracán permitió que Lucas Janson cruce un centro, que encontró a “Nacho” Fernández completamente solo en el área rival, conectando un cabezazo goleador de “palomita”.

En 24 minutos, “Nacho” filtró una pelota para habilitar al delantero Agustín Auzmendi, cuyo remate bajo buscaba el poste derecho del arquero Hernán Galíndez, que lo pudo contener.

La primera llegada del complemento fue del conjunto platense, a los 12 minutos y mediante un tiro libre cercano al borde del área, en el que Auzmendi no logró sorprender a Galíndez a pesar de rematar por debajo de la barrera.

Huracán no tuvo acercamientos hasta los 31 minutos, con una buena pelota de Juan Bisanz al segundo palo para que Caicedo defina a la carrera, dentro del área chica, aunque Castillo achicó los espacios y pudo adivinarle las intenciones.

El local consiguió la igualdad a los 38 minutos de la segunda parte y mediante un penal, luego de que el arquero Harlen Castillo derribara a César Ibáñez dentro del área: Jordy Caicedo se hizo cargo y cruzó un derechazo letal al ángulo, para el 1-1.

Solo un minuto después, un tiro libre fue peinado de cabeza para llegar al segundo poste y ser rematado por el defensor Germán Conti, que se llevó la pelota por delante y la mandó por encima del travesaño.

A los 40 minutos, un centro desde la izquierda le llegó al lateral Lucas Blondel al borde del área, que metió un gran derechazo cruzado aunque no pudo superar la excelente estirada de Castillo.

Cuando ya iban seis minutos de descuento y el partido parecía morirse empardado, Ignacio Fernández dio una demostración de su talento inigualable y, aunque estaba con la boca abierta del cansancio, cruzó un tiro libre al segundo palo para ponerle la pelota en la cabeza a Conti, que llevó el triunfo para La Plata con un frentazo goleador.