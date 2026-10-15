Damas: Bahía no pudo con el poderío de Buenos Aires y cerrará el grupo ante el puntero

El Seleccionado Mayor femenino de la Asociación Bahiense de Hockey disputó esta tarde la segunda fecha del Campeonato Argentino que se desarrolla en Córdoba y reúne a los 8 mejores elencos del país.

El combinado de nuestro medio cayó ante el vigente pentacampeón Buenos Aires, por 4 a 0, y quedó tercero de cara al cierre de la fase de grupos.

Los goles del triunfo los anotaron María Clara Noguira (a los 15 minutos) y las campeonas del mundo con Las Leonas, Zoe Díaz (a los 24 y 17 minutos) y Lara Casas (44m.).

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Por el otro partido del grupo, Litoral mantuvo su puntaje ideal tras vencer a Mar del Plata por 4 a 0.

De esta manera, Bahía, que ayer venció a las marplatenses por 3 a 1, buscará mañana la clasificación a semis y la permanencia de la categoría ante el puntero del grupo.

El duelo ante Litoral irá a las 16.50, en la cancha municipal Soledad García.

Así está la tabla antes de la última fecha:

-Zona A: 1°) Litoral, 6 puntos (+5); 2°) Buenos Aires, 3 (+3); 3°) Bahía, 3 (-2) y 4°) Mar del Plata, 0 (-6).

Los dos primeros asegurarán su permanencia en la categoría y jugarán la semifinal por el ascenso.

Mientras que el tercero y el cuarto disputarán la semifinal para asegurar su plaza en la divisional.

*El camino de Bahía

Fecha 1: Bahía 3-1 Mar del Plata (Gabriela Ludueña, Agustina Lértora y Lucía Alejo)

Fecha 2: Bahía 0-4 Buenos Aires.

*El Plantel

-Jugadoras: Agostina Aguzzi (Universitario), Delfina Pascualini (El Nacional), Morena Guimaráenz (Universitario), Agostina Dottori (Universitario), María Sol Ayala (Monte Hermoso), Gabriela Ludueña (Tristán Suárez HC), Isabella Orioli (Universitario), Martina Orioli (Universitario), Guadalupe Brezina (El Nacional), Candela Esandi (San Francisco), María Paz Aispuro (El Nacional), Ximena Garciandia (Sociedad Sportiva), Martina Agudiak (Banco Provincia), Eugenia Etulain (Argentino), Luciana Argüello (San Lorenzo), Agustina Lértora (Universitario), Pilar García Martínez (El Nacional), Martina Moroni (Belgrano), Agustina Etulain (Argentino) y Lucía Alejo (Monte Hermoso).

-Entrenador: Cristian Bossia.

-Asistente: Ricardo Mora.

-Preparador físico: Agustín Ferrer.

-Video análisis: Facundo Sanhueza.

-Presidenta de delegación: Marcela Domenech.

-Jefa de equipo: Catalina Quintero.

-Kinesióloga: Josefina Calió.

-Jefa de prensa: Mayra Gómez.