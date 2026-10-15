Estudiantes mereció más, empató con Flamengo y definirán en el Maracaná al finalista

Estudiantes igualó 0-0 con Flamengo en el Jorge Luis Hirschi por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores y buscará la clasificación a la gran definición en Montevideo el próximo jueves en el Maracaná.

El Pincha no contó con Marcos Rojo, quien finalmente no fue habilitado por Conmebol para disputar la serie. Tomás Palacios y Leandro González Pirez, suspendidos, retornarán para la revancha.

En un primer tiempo parejo y sin grandes emociones, el equipo del Cacique Medina se las arregló para cerrarle los caminos a los cariocas, que pese a su superioridad en la tenencia terminaron sin remates al arco de Fernando Muslera.

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El desarrollo del juego no cambió en el complemento. El Pincha impuso condiciones con y sin pelota, hizo de su defensa una fortaleza y encontró en la pelota parada su arma más peligrosa pese a no haber podido lastimar.

La gran polémica de la noche se dio a los 63 minutos cuando Lucas Paquetá impactó con su brazo en el rostro de Leandro González Pirez. El árbitro Juan Gabriel Benítez sancionó la infracción y le mostró la tarjeta amarilla al brasileño, pero no fue llamado por el VAR pese al reclamo de todo el banco local.

La serie se define en Brasil ante el duro Flamengo, que llegó a diez encuentros consecutivos sin derrotas, producto de siete triunfos y tres empates. El último domingo derrotó a Fluminense 1-0 en el clásico carioca.